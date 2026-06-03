  • Megjelenítés
Fordulat a Hormuzi-szorosnál: kiújultak a harcok – Irán a szomszédos államokat lövi
Globál

Fordulat a Hormuzi-szorosnál: kiújultak a harcok – Irán a szomszédos államokat lövi

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ismét (legalább limitáltan) kiújultak a harcok Irán és a Hormuzi-szoros térségében. Az amerikai haderő felrobbantott egy hajót és támadást hajtott végre Irán Kesm szigete ellen. Teherán közben drónokat és rakétákat indított Kuvait és Bahrein ellen.

Úgy néz ki, ismét kezdenek kiújulni a harcok Irán körül: az amerikai haderő Kesm szigetét bombázta – felrobbantottak egy kommunikációs tornyot.

Emellett az amerikai haderő tüzet nyitott egy tankerre is a Perzsa-öbölben, amely jelentésük szerint megpróbált áttörni a Trump elnök által elrendelt blokádon.

Irán válaszcsapást indított.

Drónokkal, rakétákkal támadták Kuvait és Bahrein területét, az incidenst elhárította a légvédelem.

Még több Globál

Szentpétervárt támadja Ukrajna, lassan elérik az oroszok Donyeck szívét - Híreink az ukrán frontról szerdán

Megtámadták Szentpétervárt: lángokban áll Oroszország gazdasági bástyája

Kitört a belső háború az amerikai hírszerzésben: drasztikus lépésre szánta el magát a CIA, Irán is érintett

Az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest elismerte a támadás tényét – azt állítják, bosszúból indítottak csapást, válaszul a Kesm szigetet ért támadásra.

Széleskörű művelet megindulásának jelei egyelőre nem láthatók – az USA épp a Hezbollah és Izrael közti konfliktust próbálja rendezni, hogy Irán ismét hajlandó legyen tárgyalni.

Kapcsolódó cikkünk

Fény derült a súlyos titokra: Peking nyakig benne volt az amerikai vadászgépek történelmi lelövésében

Küszöbön a történelmi megállapodás? Rendkívüli bejelentést tett az Egyesült Államok a feszült tárgyalásokról

Kilőtt az alumínium ára, itt a 4 éves csúcs

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property X 2026

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Átfogó támadást indított Moszkva Ukrajna ellen, újra orosz olajfinomító került célkeresztbe – Híreink az ukrajnai háborúról kedden
Nagy a káosz az iráni béke körül, újabb részvény árfolyama robbant fel
Kreml: már ma vége lehet a háborúnak – Egyetlen dolgot kér Oroszország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility