Fordulat a Hormuzi-szorosnál: kiújultak a harcok – Irán a szomszédos államokat lövi

Ismét (legalább limitáltan) kiújultak a harcok Irán és a Hormuzi-szoros térségében. Az amerikai haderő felrobbantott egy hajót és támadást hajtott végre Irán Kesm szigete ellen. Teherán közben drónokat és rakétákat indított Kuvait és Bahrein ellen.

Úgy néz ki, ismét kezdenek kiújulni a harcok Irán körül: az amerikai haderő Kesm szigetét bombázta – felrobbantottak egy kommunikációs tornyot.

Emellett az amerikai haderő tüzet nyitott egy tankerre is a Perzsa-öbölben, amely jelentésük szerint megpróbált áttörni a Trump elnök által elrendelt blokádon.

Irán válaszcsapást indított.

Drónokkal, rakétákkal támadták Kuvait és Bahrein területét, az incidenst elhárította a légvédelem.

Az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest elismerte a támadás tényét – azt állítják, bosszúból indítottak csapást, válaszul a Kesm szigetet ért támadásra.

Széleskörű művelet megindulásának jelei egyelőre nem láthatók – az USA épp a Hezbollah és Izrael közti konfliktust próbálja rendezni, hogy Irán ismét hajlandó legyen tárgyalni.

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