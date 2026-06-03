Glenn Hubbard: Irányváltás szükséges az Egyesült Államokban

Átok vagy áldás a dollár világuralma? Miközben Donald Trump kormánya az amerikai versenyképesség kerékkötőjét látja a zöldhasú tartalékvaluta-státuszában, a fősodorbeli közgazdászok a „túlzott kiváltságok” elvesztésétől féltik a gazdaságot. A Fehér Háznak ugyan igaza van abban, hogy a túl erős dollár ipari régiókat tesz tönkre és mélyíti a társadalmi egyenlőtlenségeket, a diagnózisra adott válasza mégis tévút.

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Donald Trump amerikai elnök kormánya úgy véli, hogy a dollár tartalékvaluta-státusza az USA ellen fordította a globális verseny feltételeit, és aláásta az ország versenyképességét.

Bár a dollárral kapcsolatban téved, a Fehér Háznak igaza van egy olyan kérdésben, amelyet a közgazdászok – akik a választóktól eltérően eltekintenek az árfolyam elosztási hatásaitól – gyakran figyelmen kívül hagynak.

A novemberi félidős választások közeledtével a kormányzatnak irányváltásra lesz szüksége, ha valóban el akarja érni a gazdaság egyensúlyának helyreállítását célzó törekvéseit, és meg akarja erősíteni az amerikai gazdaságot.