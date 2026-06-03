Glenn Hubbard: Irányváltás szükséges az Egyesült Államokban

Donald Trump amerikai elnök kormánya úgy véli, hogy a dollár tartalékvaluta-státusza az USA ellen fordította a globális verseny feltételeit, és aláásta az ország versenyképességét.
Bár a dollárral kapcsolatban téved, a Fehér Háznak igaza van egy olyan kérdésben, amelyet a közgazdászok – akik a választóktól eltérően eltekintenek az árfolyam elosztási hatásaitól – gyakran figyelmen kívül hagynak.
A novemberi félidős választások közeledtével a kormányzatnak irányváltásra lesz szüksége, ha valóban el akarja érni a gazdaság egyensúlyának helyreállítását célzó törekvéseit, és meg akarja erősíteni az amerikai gazdaságot.
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