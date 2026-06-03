Grandiózus bejelentést tett Donald Trump a béketárgyalásokról - De van itt egy óriási bökkenő

Bejelentette Donald Trump amerikai elnök, hogy Irán megígérte neki, hogy lemondanak az atomfegyverről, az iráni ajatollah pedig személyesen is részt vesz az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon.

Az amerikai elnök egy szerdai podcastinterjúban részletezte a kétoldalú egyeztetéseket, és kijelentette, hogy

a teheráni vezetés már megígérte, hogy nem fognak soha atomfegyvert fejleszteni.

Az amerikai elnök szerint ez a lépés azt mutatja, hogy a Washington és Teherán közötti tárgyalások érdemi előrelépést hoztak az iráni atomprogram ügyében.

Trump elmondása alapján a tárgyalásokba "bekapcsolódott" Modzstaba Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője is.

Trump kijelentése egyébként azért érdekes, mert Irán eddig is váltig állította, hogy nem fognak soha atomfegyvert építeni, Teherán évtizedek óta ezen az állásponton van. A konfliktus alapját nem az képezte, hogy Irán atomfegyvert akart és most már nem akar, hanem az, hogy Irán állítása szerint nem akart atomfegyvert, mégis fegyverminőségű uránt dúsított - Amerika és Izrael pedig nem hitt Teheránnak, hogy nem akarnak atomfegyvert.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain