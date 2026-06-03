Kimondta Európa legerősebb országa: itt az idő, le kell ülni beszélni Putyinnal

Kedvező időablak adódott most ahhoz, hogy Oroszország és Európa elkezdjen tárgyalni az ukrajnai háborúhoz, ugyanakkor még hetek, hónapok telhetnek el addig, míg a két fél ténylegesen asztalhoz ül - mondta egy névtelenségét kérő német vezető a Reutersnek.

A névtelenséget kérő német tisztségviselő egy szerdai háttérbeszélgetésen hangsúlyozta, hogy

elengedhetetlen egy olyan tárgyalási keretrendszer kialakítása, amelyet az európai felek is legitimnek fogadnak el

- magyarul úgy látja, Európának és Moszkvának tárgyalnia kell egymással az ukrajnai háború lezárásáról.

Egyelőre az sem tisztázott, ki vezetné az egyeztetéseket, bár az erős jelek szerint az úgynevezett E3-csoport – azaz Németország, Franciaország és Nagy-Britannia – a jövőben is meghatározó szerepet játszik majd.

A német tisztségviselő szerint a jelenlegi harci helyzet alapján inkább hónapokról, mintsem hetekről beszélhetünk, mielőtt a tárgyalások egyáltalán megkezdődhetnének. Kiemelte, hogy kulcsfontosságú a párbeszéd megindítása Ukrajna teljes egyetértésével.

Az Egyesült Államokkal való együttműködést a versengés helyett szintén alapelvnek kell tekinteni, jóllehet Washington közvetítői erőfeszítései jelenleg megakadtak, mivel az amerikai vezetés figyelme elsősorban Iránra összpontosul.

Németország és a többi európai kormány egyaránt elutasította Vlagyimir Putyin felvetését, miszerint Gerhard Schröder volt német kancellár képviselhetné az európai feleket az esetleges jövőbeli moszkvai tárgyalásokon.

A frontvonalakon idén lelassult az orosz előrenyomulás, miközben az ukrán erők egyre nagyobb nyomást gyakorolnak az ellenfélre, többek között Oroszország belső területeire mért mélységi csapásokkal. Szerdán Szentpétervárt is támadás érte, közvetlenül Vlagyimir Putyin elnök éves gazdasági fóruma előtt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke korábban reális forgatókönyvnek nevezte, hogy a feleknek már télig sikerül megállapodásra jutniuk a háború lezárásáról.

Forrás: Reuters

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