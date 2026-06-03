  • Megjelenítés
Megjött a jelentés: masszív támadás érte Oroszországot – Egész éjjel dolgoztak a védelmi erők
Globál

Megjött a jelentés: masszív támadás érte Oroszországot – Egész éjjel dolgoztak a védelmi erők

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kifejezetten intenzív ukrán támadás érte ma hajnalban Oroszország nyugati régióit – számol be a News.ru.

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint

354 drónt fogtak el a légvédelmi erők.

Majdnem minden régióban riasztás volt Oroszország leginkább nyugatra eső területei közül, a megszállt Krímtől kezdve az ukrán határ menti régiókon át Leningrád (Szentpétervár), Moszkva, Tver, Pszkov, Szmolenszk, Kaluga, Novgorod régió is érintett volt.

Az orosz védelmi minisztérium nem közli, mennyi drónt nem sikerült elfogni, ezek milyen károkat okoztak.

Még több Globál

Szentpétervárt támadja Ukrajna, lassan elérik az oroszok Donyeck szívét - Híreink az ukrán frontról szerdán

Török Gábor elmondta, mi a különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Szorongatják az oroszok Kosztjantinyivkát - Fogy a levegő az ukrán erődváros körül

Kapcsolódó cikkünk

Szentpétervárt támadja Ukrajna, lassan elérik az oroszok Donyeck szívét - Híreink az ukrán frontról szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property X 2026

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Szentpétervárt: lángokban áll Oroszország gazdasági bástyája
Tisza-kormány: Magyar Péter felszólította Orbán Viktort, a francia elnökkel tárgyal a kormányfő
Egyre többen állítják: megtörténhet az elképzelhetetlen, Ukrajna legyőzheti az oroszokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility