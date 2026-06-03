Megjött a jelentés: masszív támadás érte Oroszországot – Egész éjjel dolgoztak a védelmi erők

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint

354 drónt fogtak el a légvédelmi erők.

Majdnem minden régióban riasztás volt Oroszország leginkább nyugatra eső területei közül, a megszállt Krímtől kezdve az ukrán határ menti régiókon át Leningrád (Szentpétervár), Moszkva, Tver, Pszkov, Szmolenszk, Kaluga, Novgorod régió is érintett volt.

Az orosz védelmi minisztérium nem közli, mennyi drónt nem sikerült elfogni, ezek milyen károkat okoztak.

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