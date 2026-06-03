Megjöttek a friss adatok: dől a pénz az orosz államkasszába

A pénzügyminisztérium friss adatai szerint Oroszország olaj- és gázbevételei májusban 32,4 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest, amit nagyrészt a közel-keleti konfliktus miatt megemelkedett globális olajárak tettek lehetővé - írja a Reuters.

A világ harmadik legnagyobb olajtermelőjeként és -exportőreként számon tartott Oroszország májusban 678,9 milliárd rubel, azaz mintegy 9,3 milliárd dollár szénhidrogén-adóbevételt könyvelhetett el.

Az éves összevetésben tapasztalható látványos, 32,4 százalékoks növekedés mögött az áll, hogy a februárban kirobbant amerikai-izraeli-iráni háború tartósan megemelte a globális olajárakat,

aminek Moszkva az egyik fő haszonélvezője.

Havi összevetésben ugyanakkor 20,7 százalékos visszaesés mutatkozott az áprilisi adatokhoz képest. Ez a csökkenés főként annak tulajdonítható, hogy az előző hónapban a nyereségadó ciklikus jellegéből adódóan egyszeri többletbefizetések érkeztek a költségvetésbe.

Az idei év első öt hónapjában az olaj- és gázbevételek összesen megközelítették a 3 billió rubelt, ami mintegy 30 százalékos visszaesést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. A 2026-os költségvetés az egész évre vonatkozóan 8,92 billió rubelnyi szénhidrogén-bevétellel számol, miközben a teljes költségvetési bevételt 40,283 billió rubelre tervezik.

Az energiahordozókból származó adók az orosz költségvetés teljes bevételének nagyjából egyötödét teszik ki. Ez a forrás kulcsfontosságú a Kreml számára, amelynek államháztartását jelentősen megterhelik az Ukrajna ellen 2022 februárja óta folytatott háború súlyos védelmi és biztonsági kiadásai. Tavaly a szövetségi költségvetés szénhidrogén-bevételei 24 százalékkal estek vissza, és mindössze 8,48 billió rubelt tettek ki, ami 2020 óta a legalacsonyabb szintet jelentette.

Forrás: Reuters

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