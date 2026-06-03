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Megtámadták Szentpétervárt: lángokban áll Oroszország gazdasági bástyája
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Megtámadták Szentpétervárt: lángokban áll Oroszország gazdasági bástyája

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Június 3-án hajnalban dróntámadás érte a szentpétervári kikötő olajterminálját, amelynek következtében hatalmas tűz ütött ki a létesítményben. A reggeli órákban újabb robbanások történtek, így a lángok továbbterjedtek - jelentette a RBK.

Az éjszaka indított támadás során a drónveszélyre figyelmeztető szirénák megszólalása után hangos robbanások rázták meg a kikötő területét. Az internetre felkerült számos helyszíni felvételen erős detonációk hallhatók, valamint

hatalmas lángok és sűrű, fekete füstoszlopok láthatók az terminál olajtartályai felől.

Alekszandr Drozdenko, a Leningrádi terület kormányzója reggel hat óra körül a Telegramon arról tájékoztatott, hogy a légvédelem harminc drónt lőtt le a régió felett, a kikötőben tomboló tűzről azonban nem tett említést.

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A Szentpétervári Olajterminál Északnyugat-Oroszország legnagyobb kőolajtermék-kezelő létesítménye. A 37 hektáros területen elhelyezkedő 21 tartály könnyű és nehéz kőolajtermékek tárolására szolgál, a terminál éves kapacitása pedig eléri a 12,5 millió tonnát. A komplexum az Oroszországi Föderáció nemzetbiztonsága szempontjából stratégiai fontosságú vállalatnak minősül, és 2000 óta szerepel a természetes monopóliumok állami nyilvántartásában. A SPARK-Interfax céginformációs rendszer adatai szerint a terminál 2024-es bevétele 8,6 milliárd rubel volt.

A támadás időzítése különösen kellemetlen Moszkva számára, mivel június 3. és 6. között rendezik meg a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumot (SPIEF). Ugyanezen az éjszakán az orosz fővárost is dróntámadás érte, Szergej Szobjanyin, Moszkva főpolgármestere több pilóta nélküli repülőeszköz lelövéséről és a roncsok eltávolításáról számolt be. Ezzel párhuzamosan a Tambovi területen található Progressz hadiipari üzemet is dróncsapás érte.

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