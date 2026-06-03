Megtámadták Szentpétervárt: lángokban áll Oroszország gazdasági bástyája

Az éjszaka indított támadás során a drónveszélyre figyelmeztető szirénák megszólalása után hangos robbanások rázták meg a kikötő területét. Az internetre felkerült számos helyszíni felvételen erős detonációk hallhatók, valamint
hatalmas lángok és sűrű, fekete füstoszlopok láthatók az terminál olajtartályai felől.
Fires burn and smoke rises over the oil terminal in the Northwestern Russian city of St. Petersburg, following a large-scale drone attack on the terminal and other nearby infrastructure this morning by Ukraine. Today, June 3, is the start of the St. Petersburg International… pic.twitter.com/8Z53NPKwDF https://t.co/8Z53NPKwDF— OSINTdefender (@sentdefender) June 3, 2026
Alekszandr Drozdenko, a Leningrádi terület kormányzója reggel hat óra körül a Telegramon arról tájékoztatott, hogy a légvédelem harminc drónt lőtt le a régió felett, a kikötőben tomboló tűzről azonban nem tett említést.
A Szentpétervári Olajterminál Északnyugat-Oroszország legnagyobb kőolajtermék-kezelő létesítménye. A 37 hektáros területen elhelyezkedő 21 tartály könnyű és nehéz kőolajtermékek tárolására szolgál, a terminál éves kapacitása pedig eléri a 12,5 millió tonnát. A komplexum az Oroszországi Föderáció nemzetbiztonsága szempontjából stratégiai fontosságú vállalatnak minősül, és 2000 óta szerepel a természetes monopóliumok állami nyilvántartásában. A SPARK-Interfax céginformációs rendszer adatai szerint a terminál 2024-es bevétele 8,6 milliárd rubel volt.
A támadás időzítése különösen kellemetlen Moszkva számára, mivel június 3. és 6. között rendezik meg a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumot (SPIEF). Ugyanezen az éjszakán az orosz fővárost is dróntámadás érte, Szergej Szobjanyin, Moszkva főpolgármestere több pilóta nélküli repülőeszköz lelövéséről és a roncsok eltávolításáról számolt be. Ezzel párhuzamosan a Tambovi területen található Progressz hadiipari üzemet is dróncsapás érte.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
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