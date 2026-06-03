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NATO-főtitkár: semmi jele, hogy Oroszország le akarná állítani a háborút
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NATO-főtitkár: semmi jele, hogy Oroszország le akarná állítani a háborút

MTI
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Oroszország semmilyen jelét nem mutatja annak, hogy le akarná állítani agresszióját; ezt bizonyítják a Kijev és más ukrán városok elleni orosz támadások is - jelentette ki Mark Rutte, a NATO főtitkára szerdán Kijevben Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közös sajtótájékoztatóján.

Az oroszországi területeken végrehajtott ukrán csapásokat kommentálva Rutte kijelentette: Ukrajna olyan eredményeket ért el, hogy Oroszország május 9-i díszszemléjének megtartása már Zelenszkij döntésétől függött.

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"Ukrajna most olyan sikereket ért el, hogy (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) csak ennek az elnöknek (Zelenszkijnek) a hivatalos engedélyével tudta megrendezni a május 9-i parádét.

Önök két órára engedélyezték neki a felvonulást, ő pedig 1 óra 55 perc alatt befejezte

- jegyezte meg a NATO-főtitkár.

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