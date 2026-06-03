Nem engedték leszállni az izraeli repülőgépet Magyarország szomszédjában

A The Jerusalem Post beszámolója szerint a légitársaság politikai indíttatásúnak tartja a szlovén hatóságok döntését. Uri Sirkis, az Israir vezérigazgatója kijelentette, hogy
az eset sérti a légiközlekedési megállapodásokat és az Európai Unió jogszabályait.
Elmondása szerint az izraeli külügyminisztérium és a polgári légiközlekedési hatóság is részt vett azokon az egyeztetéseken, amelyeknek célja az volt, hogy a járat az eredeti tervnek megfelelően folytathassa útját, ám ezek nem jártak sikerrel.
Izrael nem közölte, hogy milyen típusú járatról volt szó, hány utasa volt a repülőgépnek, illetve kik utaztak a fedélzeten.
A The Jerusalem Post emlékeztetett arra, hogy Szlovénia nemrég olyan miniszterelnököt választott, aki határozottan Izrael-barát álláspontot képvisel. A lap szerint Janez Jansa május 22-én történt újraválasztása jelentős politikai fordulatot jelez az országban, miután Szlovénia az előző években kifejezetten kritikus álláspontot képviselt Izraellel szemben.
A Robert Golob vezette korábbi kormány idején Szlovénia - Írországhoz és Spanyolországhoz hasonlóan - az egyik legkritikusabb európai országgá vált Izraellel szemben - írta a lap.
A szerdán történtek előzménye, hogy az izraeli légitársaság működési engedélyének meghosszabbítása körül az utóbbi hetekben vita alakult ki Szlovéniában. A szlovén infrastrukturális minisztérium május végén közölte, hogy az engedély visszavonásáról nem született döntés, ugyanakkor az új kérelem elbírálása még folyamatban van. A tárca tagadta, hogy hivatalosan visszavonta volna az Israir engedélyét a Tel-Aviv-Ljubljana útvonalra, ugyanakkor megerősítette, hogy az Israir előző engedélye tavaly február 26-tól október 25-ig volt érvényben. A május végi tájékoztatás szerint az izraeli légitársaság kérelméről egyelőre nem született döntés, jóllehet az elmúlt években az ilyen engedélyeket rendszerint tél végén vagy tavasszal hagyták jóvá.
A minisztérium tájékoztatása szerint további információkat kértek az Israirtól annak érdekében, hogy meggyőződjenek arról: a légitársaság biztonsági eljárásai megfelelnek a szlovén jogszabályoknak és a kormány korábbi döntéseinek. Ezek közé tartozik a szlovén kormány 2025 júliusában hozott határozata, amely megtiltotta a katonai fegyverek és felszerelések Izraelbe irányuló exportját és tranzitját, valamint az Izraelből történő importját. Ezen túlmenően a kormány tavaly szeptemberben hatályon kívül helyezett egy 2003-as rendeletet, amely lehetővé tette az izraeli biztonsági tisztek számára, hogy a ljubljanai nemzetközi repülőtéren lőfegyvert és lőszert viseljenek az izraeli lajstromjelű repülőgépek üzemeltetése során.
A Tel-Aviv és Ljubljana közötti légi összeköttetés ugyanakkor továbbra is működik.
Az útvonalon jelenleg a horvát Trade Air közlekedteti a járatokat az izraeli társaság megbízásából, amíg az Israir meg nem kapja a szükséges engedélyeket a szlovén hatóságoktól.
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