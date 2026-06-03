Robban a diplomáciai botrány: Ukrajna nagyon kihúzta a gyufát egy NATO-tagállamnál

A szerkezetet halászok fedezték fel Lefkáda szigeténél, miután az eszköz irányítórendszere feltehetően meghibásodott. A jelentések szerint a drón mintegy 100 kilogramm robbanóanyagot szállított.
A görög hatóságok gyanúja szerint a célpont az orosz árnyékflotta egyik, a Földközi-tengeren közlekedő hajója lehetett.
Jorgosz Jerapetritisz görög külügyminiszter a múlt héten tájékoztatta az esetről Kaja Kallast, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét és Andrij Szibiha ukrán külügyminisztert is.
Ukrán lapok szerint a hivatalos tiltakozó jegyzék átadása a mai nap megtörtént.
Görögország arról is tájékoztatta Ukrajnát, hogy tudják, hogy széleskörű hadműveletet kezdtek a Földközi-tengeren és felszólították Kijevet, hogy vonják ki tengerészeti eszközeiket a térségből.
Emellett bocsánatkérésre is felszólították a háborúban álló országot.
Címlapkép forrása: Eduard Kryzhanivskyi/Ministry of Foreign Affairs of Ukraine/Global Images Ukraine via Getty Images
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