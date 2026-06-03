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Robban a diplomáciai botrány: Ukrajna nagyon kihúzta a gyufát egy NATO-tagállamnál
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Robban a diplomáciai botrány: Ukrajna nagyon kihúzta a gyufát egy NATO-tagállamnál

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Görögország hivatalos diplomáciai tiltakozó jegyzéket adott át Kijevnek, miután egy robbanóanyaggal megrakott ukrán tengeri drónt találtak egy görög sziget közelében - írják ukrán lapok.

A szerkezetet halászok fedezték fel Lefkáda szigeténél, miután az eszköz irányítórendszere feltehetően meghibásodott. A jelentések szerint a drón mintegy 100 kilogramm robbanóanyagot szállított.

A görög hatóságok gyanúja szerint a célpont az orosz árnyékflotta egyik, a Földközi-tengeren közlekedő hajója lehetett.

Jorgosz Jerapetritisz görög külügyminiszter a múlt héten tájékoztatta az esetről Kaja Kallast, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét és Andrij Szibiha ukrán külügyminisztert is.

Ukrán lapok szerint a hivatalos tiltakozó jegyzék átadása a mai nap megtörtént.

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Görögország arról is tájékoztatta Ukrajnát, hogy tudják, hogy széleskörű hadműveletet kezdtek a Földközi-tengeren és felszólították Kijevet, hogy vonják ki tengerészeti eszközeiket a térségből.

Emellett bocsánatkérésre is felszólították a háborúban álló országot.

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Címlapkép forrása: Eduard Kryzhanivskyi/Ministry of Foreign Affairs of Ukraine/Global Images Ukraine via Getty Images

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