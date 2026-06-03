Súlyos veszteségeket szenvedett a brit haderő: lezuhant egy Merlin Mk4-es

Mély szomorúsággal tudatjuk, hogy a Királyi Haditengerészet három tagja meghalt egy helikopteres kiképzési gyakorlat során. Gondolataink és együttérzésünk a családjukkal és a barátaikkal van ezekben a szomorú időkben

– jelentette be a haditengerészet szóvivője.

Sir Gwyn Jenkins tábornok, a Királyi Haditengerészet parancsnoka szintén együttérzését fejezte ki, és bejelentette, a tragédia körülményeit még vizsgálják, részletes tájékoztatást későbbra ígérnek.

Jenkins megerősítette, hogy egy Merlin Mk4 típusú katonai helikopter zuhant le.

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