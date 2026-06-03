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Szentpétervárt támadja Ukrajna, lassan elérik az oroszok Donyeck szívét - Híreink az ukrán frontról szerdán
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Szentpétervárt támadja Ukrajna, lassan elérik az oroszok Donyeck szívét - Híreink az ukrán frontról szerdán

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Dróntámadás érte Szentpétervár térségét - az ukrán erők egy olajtárolót robbantottak fel. Az oroszok elérték Malinivka és Tihonvika térségét, Kramatorszktól alig 10 kilométerre vannak a támadó csapatok, hagyományos tüzérségi eszközökkel be tudják már lőni a települést. Zelenszkij elnök reálisnak nevezte, hogy télre vége legyen a háborúnak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
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Reggeli ukrán jelentés

Megérkezett az ukrán légierő reggeli légvédelmi jelentése: 198 drónnal támadta az éjjel Ukrajnát Oroszország, ebből állításuk szerint 189-et sikerült lelőni.

(Ukrinform)

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Megtámadták Szentpétervárt: lángokban áll Oroszország gazdasági bástyája

Június 3-án hajnalban dróntámadás érte a szentpétervári kikötő olajterminálját, amelynek következtében hatalmas tűz ütött ki a létesítményben. A reggeli órákban újabb robbanások történtek, így a lángok továbbterjedtek - jelentette a RBK.

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Megtámadták Szentpétervárt: lángokban áll Oroszország gazdasági bástyája
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Szentpétervárt támadja Ukrajna, lassan elérik az oroszok Donyeck szívét - Híreink az ukrán frontról szerdán

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

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Címlapkép forrása: Alex Nikitenko/Global Images Ukraine via Getty Images

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