Szintet lépett az ukrán légierő: veszélyes, új szerepkörben tűntek fel a nyugati vadászgépek

A földről készített videón az látható, amint egy Mirage rendkívül alacsonyan, egy fasor mentén száguld, majd hirtelen meredek emelkedésbe kezd. Ez a repülési profil tökéletesen megegyezik az úgynevezett felkapásos vagy dobásos bombázási technikával, amelyet más típusoknál már többször megfigyeltek. Ez a manőver kifejezetten a francia gyártmányú, rakétahajtású AASM-250 Hammer precíziós bombák indítására jellemző. Az eljárás során a repülőgép szorosan a földfelszín felett közelíti meg a célterületet, majd hirtelen emelkedés közben oldja ki a fegyvert, amivel minimálisra csökkenti az orosz légvédelmi rendszerek által jelentett kockázatot.
Some of the first footage of a French-supplied Mirage 2000-5F in Ukrainian service conducting a strike mission on the eastern frontline. Seen here screaming just a few dozen feet over the ground before tossing its load of bombs (likely French AASMs) at a Russian target. pic.twitter.com/EEHgNxIxUg https://t.co/EEHgNxIxUg— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 2, 2026
A Hammer GPS-vezérlésű, inerciális navigációs rendszerrel működik, így közvetett indítás esetén is rendkívül pontos marad. Alacsony magasságból indítva nagyjából 15 kilométeres, míg magasról indítva akár 70 kilométeres hatótávolságot is elérhet. A francia légierőben szolgáló Mirage 2000-5F vadászgépek eredeti változata még nem volt alkalmas a Hammer hordozására, mivel azokat kizárólag légvédelmi feladatokra tervezték. Tavaly márciusban azonban
Párizs megerősítette, hogy az Ukrajnának átadott példányokat alkalmassá teszik a fegyverrendszer bevetésére.
Az ukrán légierő az év elején megosztott egy felvételt, amelyben egy meg nem nevezett Mirage-pilóta és két földi kiszolgáló szakember nyilatkozott. A pilóta korábban Szu-27-es vadászgéppel repült, és elmondása szerint körülbelül hat hónapos kiképzésen vett részt Franciaországban. A műszakiak beszámolója szerint a gépeket folyamatosan csoportosítják át az előretolt bázisok között, mivel az orosz erők rendszeresen próbálják megsemmisíteni a repülőeszközöket a földön. Az egyik ilyen alkalommal a bázisukat Sahed drónokkal és rakétákkal is támadták, de a vadászgépeket még időben sikerült kimenekíteni.
Franciaország kezdetben hat Mirage vadászgépet ajánlott fel Ukrajnának, de Emmanuel Macron francia elnök tavaly októberben további gépeket is megígért. Ebből a flottából legalább egy példány már odaveszett. A pilóta az interjúban kifejtette, hogy legszívesebben Rafale típusra váltana, mivel az átképzés a francia repülőgépcsaládon belül gyorsabb lenne, ráadásul ez a típus képes a nagy hatótávolságú Meteor légiharc-rakéták indítására is.
Kijev tavaly novemberben szándéknyilatkozatot írt alá mintegy 100 darab Rafale F4 beszerzéséről,
emellett pedig akár 150 darab svéd Gripen E vásárlása is napirendre került. Múlt héten az ukrán vezetés megerősítette, hogy első körben 20 darab új generációs Gripent rendelnek meg, míg a régebbi Gripen C/D változatok a tervek szerint jövőre érkezhetnek meg a Meteor rakétákkal együtt.
A Mirage 2000-5F típus feltételezett csapásmérő szerepe jelentős előrelépést jelent az ukrán alkalmazásban, hiszen eddig ezeket a gépeket kizárólag légvédelmi feladatokra használták. Ha a vadászgépek valóban képesek mindkét szerepkörben helytállni, az jelentősen növeli Ukrajna fokozatosan kiépülő, nyugati mintájú katonai repülési képességeit.
Címlapkép forrása: Europa Press 2022 via Getty Images
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