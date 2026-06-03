Szorongatják az oroszok Kosztjantinyivkát - Fogy a levegő az ukrán erődváros körül

Szorongatják az oroszok a donyecki Kosztjantinyivka városát, az ukrán erők létszámhiánnyal küzdenek, az oroszok pedig egyre mélyebbre szivárognak be a település belső területeire – derül ki az ukrán DeepState elemzőcsoport legfrissebb jelentéséből.

A DeepState legutóbbi térképfrissítése alapján az orosz csapatok

Illinyivkától délre jelentősen kiterjesztették az ellenőrzésük alatt álló területet.

Az elemzők rámutattak, hogy Beresztok elfoglalása kulcsfontosságú lépés volt Moszkva számára, mivel ez lehetővé tette a gyalogság felvonultatását a további előrenyomuláshoz. Illinyivka megszerzése pedig még kedvezőbb pozíciót teremtene az orosz erőknek a Kosztjantinyivkába történő behatoláshoz.

A jelentés szerint az orosz hadsereg emellett Novodmitrivka elfoglalására is törekszik, ami újabb előrenyomulási útvonalakat nyitna meg előttük.

Illinyivka és Novodmitrivka együttes ellenőrzése már a város északi részét veszélyeztetné: az orosz erők célja világosan az, hogy elvágják a település többi részével való összeköttetést.

Az elemzők kiemelték, hogy az orosz hadsereg folyamatos, irányított légibombákkal végrehajtott csapásokkal támogatja előretörését a kosztjantinyivkai frontszakaszon. A DeepState munkatársai által megkérdezett ukrán katonák az orosz légierő fokozott aktivitásáról és a gyalogság szüntelen rohamairól számoltak be. A legnagyobb nehézséget ugyanakkor az jelenti, hogy a védvonalat tartó ukrán egységek nem rendelkeznek elegendő létszámmal az orosz nyomás feltartóztatásához.

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