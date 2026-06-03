A DeepState legutóbbi térképfrissítése alapján az orosz csapatok
Illinyivkától délre jelentősen kiterjesztették az ellenőrzésük alatt álló területet.
Az elemzők rámutattak, hogy Beresztok elfoglalása kulcsfontosságú lépés volt Moszkva számára, mivel ez lehetővé tette a gyalogság felvonultatását a további előrenyomuláshoz. Illinyivka megszerzése pedig még kedvezőbb pozíciót teremtene az orosz erőknek a Kosztjantinyivkába történő behatoláshoz.
A jelentés szerint az orosz hadsereg emellett Novodmitrivka elfoglalására is törekszik, ami újabb előrenyomulási útvonalakat nyitna meg előttük.
Illinyivka és Novodmitrivka együttes ellenőrzése már a város északi részét veszélyeztetné: az orosz erők célja világosan az, hogy elvágják a település többi részével való összeköttetést.
Az elemzők kiemelték, hogy az orosz hadsereg folyamatos, irányított légibombákkal végrehajtott csapásokkal támogatja előretörését a kosztjantinyivkai frontszakaszon. A DeepState munkatársai által megkérdezett ukrán katonák az orosz légierő fokozott aktivitásáról és a gyalogság szüntelen rohamairól számoltak be. A legnagyobb nehézséget ugyanakkor az jelenti, hogy a védvonalat tartó ukrán egységek nem rendelkeznek elegendő létszámmal az orosz nyomás feltartóztatásához.
Címlapkép forrása: Dan Kitwood/Getty Images
Kitilthatják a hangos motorosokat a szomszédos ország közkedvelt hegyvidékéről
A hangszennyezés visszafogását célzó rendkívüli ellenőrzéseket terveznek.
Szorongatják az oroszok Kosztjantinyivkát - Fogy a levegő az ukrán erődváros körül
Egyre mélyebb az orosz betörés.
Kiszivárgott: történelmi lépésre készül Elon Musk, sosem látott összegért viheti tőzsdére az űrvállalatát
1750 milliárd dolláros cégértékkel számolnak.
Hamarosan szavaznak arról, lezárják-e a határokat a gazdag európai országban
Közeleg a népszavazás.
Hatalmas befektetést kap a kínai AI-startup, több mint 50 milliárd dollárt érhet
7,4 milliárd dollárnyi tőkét szerezhet a DeepSekk.
Megjött a bejelentés, amitől sokan féltek: folytatódik Trump vámháborúja - Az EU és Kanada kapja az első pofont
Érdekes indokkal álltak elő.
Megtámadták Szentpétervárt: lángokban áll Oroszország gazdasági bástyája
Különösen rossz időpontban jött a csapás.
Újabb 25 000 ember lett az Intrum adósa. Lehet, hogy téged is keresni fognak.
Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am
Újabb 25 000 ember lett az Intrum adósa. Lehet, hogy téged is keresni fognak.
Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am
2027-től érkezik az új KATA: 5 kérdés, ami eldönti, valóban jó lesz-e az új rendszer
2027-től ismét szélesebb körben elérhetővé válik a KATA a kormányzati bejelentés alapján. Ez sok mikrovállalkozónak, önfoglalkoztatónak és mellékállásban dolgozó vállalkozónak is jó
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében
Az Európai Unió radikális átalakításra készül az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A tervek szerint 2026 júliusától megszűnhet a 150 euró alatti importküldemények eddigi vámmentesség
Van olyan mutató, ami szerint Magyarország vasúti nagyhatalom
A vasút valódi teljesítményét nem a sínek kilométerei, hanem az utasforgalom mutatja meg. Ebben a versenyben Magyarország messze megelőzi a régió országait: a hazai hálózat... The post Van ol
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Mekkora növekedés van a gazdaságban 2026-ban? Virovácz Péter a friss GDP-ről
Megszólalt az elemző.
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak – Mi lesz így a gazdasággal?
Fel lehetett erre készülni?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?