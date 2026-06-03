Török Gábor elmondta, mi a különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Gyakori vélekedés, hogy a politikai gondolkodásban tiszta lapot kell nyitni, és teljesen új megközelítéseket kell alkalmazni - kezdi elemzését Török Gábor, politikai szakértő. A politika természete azonban nem ilyen, hiszen minden új rendszer elkerülhetetlenül a régire reagál. Az elemzések során éppen ezért nem hagyhatjuk figyelmen kívül a korábbi mintákat, mert ezek adják meg a kulcsot a jelenlegi folyamatok megértéséhez.
Az elemző szerint jól látható ez a folyamat az újonnan formálódó erőtérben is. Bár az új politikai szereplők egyre inkább belakják a fennálló rendszer kereteit, az irányítás és a működési mód terén alapvető különbség fedezhető fel a két vezető között - véli Török Gábor. Ez az eltérés szerinte a felfogásukból, a céljaikból és a sikerről alkotott elképzeléseikből fakad.
A legfőbb különbség úgy fogalmazható meg, hogy míg Orbán Viktor hatalmat gyakorol, addig Magyar Péter politikát művel.
Orbán számára a politizálás elsősorban arról szól, hogy ki hozza a döntéseket. Célja a minél nagyobb szuverenitás elérése, így a nyilvánosság és a politikai intézményrendszer számára csupán egy szükséges eszköz a hatalmi pozíció megszilárdításához.
Ezzel szemben Magyar Péter a nyilvánosságban és a politika hagyományos tereiben éli meg a szerepét, miközben folyamatosan a figyelem középpontjában marad
- magyarázza Török Gábor. Számára a hatalom nem a végső cél, hanem inkább egy eszköz, vagy éppen a politikai verseny természetes következménye. Ha felismerjük és elfogadjuk ezt a szemléletbeli eltérést, sokkal tisztábban láthatjuk és érthetjük meg a jelenlegi belpolitikai történéseket - zárja posztját a szakértő.
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