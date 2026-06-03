Videókon az iráni támadás okozta károk: szitává lőtték az olajmonarchia repülőterét

A mai nap folyamán újra ütésváltásra került sor az Egyesült Államok és Irán között. A rakétázásokban a jelek szerint Kuvaitváros repülőtere is megrongálódott, nem is kicsit.

A mai lövöldözést az Egyesült Államok kezdte: Washington a Kesm-szigetet és az irániak egyik tankerhajóját lőtte, utóbbi állítólag megpróbálta áttörni az amerikaiak által felhúzott ellenblokádot.

Irán válaszul drónokat és rakétákat indított Bahrein és Kuvait irányába - az akciót el is ismerték -, és bár a hivatalos kommunikációban eredetileg mindkét monarchia azt állította, hogy a támadást elhárították, Kuvaitban ez valószínűleg mégsem jött annyira össze.

A közösségi médiában keringő felvételeken jól látható, hogy Kuvaitváros repülőterének egyes terminálját vagy az iráni fegyverek, vagy a lezuhanó törmelék elég csúnyán megrongálta.

A jelentések szerint legalább egy ember életét veszítette, többen pedig megsebesültek.

️️ Óriási pusztítás a Kuvait Nemzetközi Repülőtéren a ma reggeli iráni támadás után!Irán támadást indított Kuwait ellen és vagy az iráni rakéta, vagy a Patriot légvédelmi rakéta becsapódott Kuwait repülőterére és óriási pusztítást végzett! ‼️ A kuvaiti hatóságok… pic.twitter.com/7YgN3XBkyu https://t.co/7YgN3XBkyu — Vilaghelyzete (@VilagHelyzete) June 3, 2026

Külföldi áldozatokról egyelőre nincsenek információk.

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