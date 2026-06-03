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Videón a robbanás: hatalmas füstfelhő emelkedett a magasba!
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Videón a robbanás: hatalmas füstfelhő emelkedett a magasba!

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Tűz ütött ki szerdán dél körül egy hulladék-újrahasznosító raktárban a kelet-kínai Csiangszu tartományban, Szucsou város Luzhi nevű településén – írja a Global Times.

A hatósági tájékoztatás szerint a tüzet eloltották, környezetszennyezés nem történt, két ember azonban égési sérüléseket szenvedett. Őket kórházba szállították, sérüléseik nem életveszélyesek.

A hivatalos közlés előtt több videó is terjedni kezdett az interneten, amelyeken

egy fehér, gombafelhőre emlékeztető füstoszlop emelkedik a magasba az érintett létesítmény felett.

Szemtanúk szerint a felhő megjelenése előtt robbanásokat is lehetett hallani.

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A helyi katasztrófavédelmi hivatala Dahe Dailynek megerősítette, hogy az illetékes szervek már kezelik az incidenst.

Sajtóbeszámolók szerint összesen két robbanás történt.

Egy Jiang vezetéknevű szemtanú a Xiaoxiang Morning Postnak azt mondta, hogy a tűz már délelőtt 10 óra körül elkezdődött. Az első robbanás délután fél kettő és kettő között történt, a második pedig nagyjából 15:20 körül következett be.

A szemtanú munkahelye mindössze néhány tucat méterre volt az érintett üzemtől. Elmondása szerint a robbanás lökéshulláma betörte a közeli ablakokat, és leszakította a cég elöregedett mennyezetének egy részét. A férfi fülzúgást is tapasztalt a detonáció után, ugyanakkor szokatlan szagot nem érzett, mivel a szél más irányba vitte a füstöt.

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