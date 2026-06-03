A hatósági tájékoztatás szerint a tüzet eloltották, környezetszennyezés nem történt, két ember azonban égési sérüléseket szenvedett. Őket kórházba szállították, sérüléseik nem életveszélyesek.
A hivatalos közlés előtt több videó is terjedni kezdett az interneten, amelyeken
egy fehér, gombafelhőre emlékeztető füstoszlop emelkedik a magasba az érintett létesítmény felett.
Szemtanúk szerint a felhő megjelenése előtt robbanásokat is lehetett hallani.
Massive explosion and fire at scrap recycling facility in Jiangsu Province, ChinaTwo people suffered burn injuries. The powerful blast wave shattered windows in nearby buildings and caused sections of an adjacent factory’s old ceiling to collapse.pic.twitter.com/DCcCkDwU9d https://t.co/DCcCkDwU9d— Visegrád 24 (@visegrad24) June 3, 2026
A helyi katasztrófavédelmi hivatala Dahe Dailynek megerősítette, hogy az illetékes szervek már kezelik az incidenst.
Sajtóbeszámolók szerint összesen két robbanás történt.
Egy Jiang vezetéknevű szemtanú a Xiaoxiang Morning Postnak azt mondta, hogy a tűz már délelőtt 10 óra körül elkezdődött. Az első robbanás délután fél kettő és kettő között történt, a második pedig nagyjából 15:20 körül következett be.
A szemtanú munkahelye mindössze néhány tucat méterre volt az érintett üzemtől. Elmondása szerint a robbanás lökéshulláma betörte a közeli ablakokat, és leszakította a cég elöregedett mennyezetének egy részét. A férfi fülzúgást is tapasztalt a detonáció után, ugyanakkor szokatlan szagot nem érzett, mivel a szél más irányba vitte a füstöt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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Videón a robbanás: hatalmas füstfelhő emelkedett a magasba!
Egy fehér, gombafelhőre emlékeztető alakzat látható a felvételen.
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