A Donbasz jövőjéről beszélt Putyin: akár így is véget érhet a háború

Egy békemegállapodás Ukrajnával és a Donbasz elfoglalása nem zárja ki egymást – mondta ma Vlagyimir Putyin orosz elnök újságírói kérdésekre válaszolva.

Az egyik nem zárja ki a másikat. Nem ellentmondás, hogy vannak terveink a Donbasz régió irányítására és a háború lezárására”

– idézi az orosz elnököt a TASZSZ.

Putyin lényegében azt mondja: elképzelhető, hogy az orosz hadsereg elfoglalja a Donbaszt és utána lesz béke, illetve az is, hogy egy békemegállapodás keretében Ukrajna adja át a Donbaszt Oroszországnak.

A kommentár azért is érdekes, mert orosz vezetők korábban többször is arról beszéltek, hogy ha Ukrajna nem adja fel önként a Donbaszt és Oroszországnak erővel kell elfoglalnia az ukrajnai Luhanszk és Donyeck megyéket, a művelet sikere után tovább fognak menni.

Putyin arról is beszélt, hogy Oroszország folyamatos tárgyalásban áll az Egyesült Államokkal a háború lezárása érdekében.

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