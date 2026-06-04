  • Megjelenítés
A Donbasz jövőjéről beszélt Putyin: akár így is véget érhet a háború
Globál

A Donbasz jövőjéről beszélt Putyin: akár így is véget érhet a háború

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Egy békemegállapodás Ukrajnával és a Donbasz elfoglalása nem zárja ki egymást – mondta ma Vlagyimir Putyin orosz elnök újságírói kérdésekre válaszolva.

Az egyik nem zárja ki a másikat. Nem ellentmondás, hogy vannak terveink a Donbasz régió irányítására és a háború lezárására”

– idézi az orosz elnököt a TASZSZ.

Putyin lényegében azt mondja: elképzelhető, hogy az orosz hadsereg elfoglalja a Donbaszt és utána lesz béke, illetve az is, hogy egy békemegállapodás keretében Ukrajna adja át a Donbaszt Oroszországnak.

A kommentár azért is érdekes, mert orosz vezetők korábban többször is arról beszéltek, hogy ha Ukrajna nem adja fel önként a Donbaszt és Oroszországnak erővel kell elfoglalnia az ukrajnai Luhanszk és Donyeck megyéket, a művelet sikere után tovább fognak menni.

Még több Globál

Tárgyalnának Putyinnal Európa vezető hatalmai, megtorlást hirdetett Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Egyre súlyosabb a CIA-botrány: titkos szuperfegyverhez fért hozzá az ügynökséget átverő csaló

Talányos kijelentést tett Trump embere Grönlandról: „egyelőre” Dániához tartozik

Putyin arról is beszélt, hogy Oroszország folyamatos tárgyalásban áll az Egyesült Államokkal a háború lezárása érdekében.

Kapcsolódó cikkünk

Tárgyalnának Putyinnal Európa vezető hatalmai, megtorlást hirdetett Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Property X 2026

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Sulyok Tamás rendkívüli bejelentést tett
Tisza-kormány: összeomlik a Fidesz támogatottsága, vizsgálódik a Velencei Bizottság
Szintet lép a katonai készültség: csapásmérő helikoptereket vezényelnek az orosz határ közelébe
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility