  • Megjelenítés
Bejelentést tett Szergej Lavrov: Oroszország tárgyalni akar
Globál

Bejelentést tett Szergej Lavrov: Oroszország tárgyalni akar

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Oroszország készen áll az Ukrajnával, Ukrajnáról való béketárgyalásokra, viszont Moszkva úgy látja, a másik oldalon nincs erre hajlandó partner – idézi Szergej Lavrov orosz külügyminisztert a TASZSZ hírügynökség.

„Készen állunk, ahogy Putyin többször is mondta. Mindig készen állunk a tárgyalásra. De nem látunk erre hajlandóságot a másik oldalon. És, ami a legfontosabb: nem látunk egyáltalán olyan partnereket, akik tárgyalni akarnak”

– mondta Lavrov.

Oroszország rendszeresen azt kommunikálja, hogy béketárgyalásokat és békét akarnak, de folyamatosan olyan békefeltételekkel állnak elő, melyek Ukrajna számára elfogadhatatlanok. Ilyen például meg nem szállt donyecki területek átadása Oroszországnak, az összes nyugati szankció azonnali feloldása, az orosz nyelv államnyelvvé tétele Ukrajnában és az ukrán hadsereg létszámának korlátozása.

Kapcsolódó cikkünk

Tárgyalnának Putyinnal Európa vezető hatalmai, megtorlást hirdetett Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Russian Foreign Ministry / Handout/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Property X 2026

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Sulyok Tamás rendkívüli bejelentést tett
Tisza-kormány: összeomlik a Fidesz támogatottsága, vizsgálódik a Velencei Bizottság
Szintet lép a katonai készültség: csapásmérő helikoptereket vezényelnek az orosz határ közelébe
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility