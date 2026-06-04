Bejelentést tett Szergej Lavrov: Oroszország tárgyalni akar

„Készen állunk, ahogy Putyin többször is mondta. Mindig készen állunk a tárgyalásra. De nem látunk erre hajlandóságot a másik oldalon. És, ami a legfontosabb: nem látunk egyáltalán olyan partnereket, akik tárgyalni akarnak”

– mondta Lavrov.

Oroszország rendszeresen azt kommunikálja, hogy béketárgyalásokat és békét akarnak, de folyamatosan olyan békefeltételekkel állnak elő, melyek Ukrajna számára elfogadhatatlanok. Ilyen például meg nem szállt donyecki területek átadása Oroszországnak, az összes nyugati szankció azonnali feloldása, az orosz nyelv államnyelvvé tétele Ukrajnában és az ukrán hadsereg létszámának korlátozása.

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