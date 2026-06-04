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Béketárgyalás jöhet Putyinnal a háború végéről? Asztalhoz ülnének az európai nagyhatalmak, Zelenszkij is áldását adhatja
Globál

Béketárgyalás jöhet Putyinnal a háború végéről? Asztalhoz ülnének az európai nagyhatalmak, Zelenszkij is áldását adhatja

Portfolio
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Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság Kijevvel együttműködve azon dolgozik, hogy tárgyalóasztalhoz ültesse Oroszországot. A három európai nagyhatalom úgy látja, hogy a helyzet alakulása a frontvonalon egyre erősíti Volodimir Zelenszkij pozícióját - értesült a tervről a Bloomberg névtelenséget kérő forrásoktól.

A Bloomberg szerint Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök képviselői

közösen vizsgálják egy kétoldalú tárgyalás megszervezésének lehetőségét.

Az ügyben már az ukránokkal is egyeztettek. A francia és a brit kormány nem reagált a megkeresésre, és a német kabinet szóvivője sem kívánt nyilatkozni.

A hírügynökség forrásai szerint az amerikaiak által vezetett diplomáciai erőfeszítések elhúzódása, a növekvő orosz veszteségek és a harctéri patthelyzet együttesen teremtenek lehetőséget arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt tárgyalásra bírják. Az ukrán dróncsapások egyre hatékonyabban érik el az orosz hátországot, miközben Moszkvában látszólag a legfelső szinteken is megjelentek a háborúval szembeni ellenállás jelei.

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A Bloomberg korábban arról számolt be, hogy az orosz pénzügyminisztérium és a jegybank vezető tisztségviselői figyelmeztették Putyint, hogy a háború költségei hosszabb távon fenntarthatatlanná válnak. Az orosz elnököt azonban mindez egyelőre nem tántorította el, így utasítást adott a védelmi kiadások szinten tartására, jelezve, hogy a költségvetési megtakarításokat más területeken kell végrehajtani.

A három nagyhatalom azt reméli, hogy még a tél beállta előtt előrelépés történhet az oroszokkal való tárgyalásban, meggátolva, hogy moszkva ismét fokozottan támadjon ukrán civil és energetikai célpontokat.

A források hangsúlyozták, hogy az Oroszországgal folytatandó tárgyalásokról a végső döntés Volodimir Zelenszkij kezében van, és az európai országok nem kényszerítik az ukrán elnököt olyan stratégia elfogadására, amelyet nem támogat. Az ukrán államfő korábban maga szorgalmazta, hogy Európa vállaljon aktívabb szerepet a diplomáciai erőfeszítésekben, amelyeket eddig elsősorban Washington koordinált. A brit miniszterelnök hamarosan egyeztetni fog a német és francia kollégájával.

Európának saját hangra, saját álláspontra és saját hozzájárulásra van szüksége minden olyan diplomáciai erőfeszítéshez, amely segíthet véget vetni ennek a háborúnak. Az E3 formátum – az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország – hatékony. Plusz az északi országok

- fejtette ki Zelenszkij tegnap esti beszédében. Az ukrán államfő felidézte, hogy szerdán megbeszélést folytatott Starmerrel és Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnökkel. A megbeszéléseken a diplomácia és a védelmi fegyverek voltak napirenden.

A tárgyalásos rendezésnek ugyanakkor az úgynevezett E3-csoporton belül is akadnak bírálói. Véleményük szerint Putyin nem mutat valódi hajlandóságot a tárgyalásra, és továbbra is maximalista követelésekkel lép fel, például ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna adja át az orosz erők által jelenleg el sem foglalt területeket is. A kritikus hangok úgy vélik, a szövetségeseknek az Egyesült Államokkal együttműködve, fegyverszállításokkal és szigorúbb szankciókkal kellene fokozniuk a Kremlre gyakorolt nyomást.

A Reuters nemrég arról számolt be német forrásokra hivatkozva, hogy Berlin szerint kedvező időablak nyílhat az Oroszország és Európa közötti párbeszédre a háború befejezéséről.

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