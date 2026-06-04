  • Megjelenítés
Dnyiprót támadta Oroszország, megtorlást hirdetett Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Globál

Dnyiprót támadta Oroszország, megtorlást hirdetett Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Tegnap Oroszország több csapást mért Ukrajna Dnyiprói járására, nyolc embert megsebesítve és tüzet okozva egy kiskereskedelmi lánc raktárépületeiben. Dnyipropetrovszk megye katonai vezetője közölte, heten közülük kórházban vannak, három sérült állapota súlyos. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közben kijelentette, a nagy horderejű orosz támadásokra Ukrajna "jogosan" felel mélységi légicsapásokkal Oroszország területén belül, és Kijev szándékában áll növelni az ilyesféle válaszok mértékét. "Kizárólag olajfinomítók ellen intézünk támadást, vagy legitim katonai célpontok ellen" - tette hozzá az ukrán elnök. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború legutóbbi fejleményeivel.
Megosztás

Megszólalt Moszkva Magyar Péterről: ilyen kapcsolatot építene Oroszország az új kormánnyal

Oroszország készen áll arra, hogy pragmatikus kapcsolatokat építsen ki Magyarország új kormányával - jelentette ki Marjia Zaharova orosz külügyi szóvivő a RIA Novosztyi hírügynökség által csütörtök hajnalban kiadott nyilatkozatában.

Tovább a cikkhez
Megszólalt Moszkva Magyar Péterről: ilyen kapcsolatot építene Oroszország az új kormánnyal
Megosztás

Dnyiprót támadta Oroszország, megtorlást hirdetett Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Szerdai hírfolyamunkat itt olvashatják vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Szentpétervárt támadja Ukrajna, lassan elérik az oroszok Donyeck szívét - Híreink az ukrán frontról szerdán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property X 2026

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Magyar Péter új megállapodást köt Emmanuel Macronnal, felszólítást küldött Orbán Viktornak
Irányt váltott a forint a nagy devizapiaci pofozkodás után
Szentpétervárt támadja Ukrajna, lassan elérik az oroszok Donyeck szívét - Híreink az ukrán frontról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility