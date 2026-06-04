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Egyetlen hajszálon függ a hatalmas atomerőmű sorsa: azonnali lépéseket követelnek a nukleáris katasztrófa elkerüléséért
Globál

Egyetlen hajszálon függ a hatalmas atomerőmű sorsa: azonnali lépéseket követelnek a nukleáris katasztrófa elkerüléséért

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Súlyos támadás érte a zaporizzsjai hőerőművet, amely kulcsszerepet játszik az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőmű áramellátásában - közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) a Kyiv Independent tudósítása alapján.

A NAÜ csütörtöki beszámolója szerint a helyszínen tartózkodó megfigyelőcsoportja füstöt és katonai tevékenységre utaló jeleket észlelt a hőerőmű környékén. Az ügynökség nem nevezte meg a támadásért felelős felet.

Az eset azért aggasztó, mert a hőerőmű kapcsolóállomása biztosítja a zaporizzsjai atomerőmű áramellátását.

Az atomerőművet jelenleg már csak egyetlen megmaradt távvezeték látja el villamos energiával.

Az atomerőmű épp tegnap egyébként elveszítette a külső áramellátását az orosz invázió óta immár tizenhetedik – idén pedig az ötödik – alkalommal. A kimaradást a Dnyeper túlpartján fekvő, ukrán ellenőrzés alatt álló nikopoli alállomást ért dróncsapás okozta, amely rendszeresen válik Moszkva célpontjává.

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Az egyetlen megmaradt távvezetéken az elmúlt hetekben többször is megszakadt a szolgáltatás, ezért az erőmű a hat reaktor hűtéséhez kénytelen volt a vészhelyzeti dízelgenerátorokra támaszkodni. A NAÜ közleménye szerint a vezeték ma ugyan működött, a létesítmény személyzetének tagjai azonban óvóhelyekre kényszerültek.

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója

a támadások azonnali beszüntetésére szólított fel a tartós áramkimaradás kockázatának elkerülése érdekében.

Az ügynökség már májusban figyelmeztetett, hogy az atomerőmű közelében tapasztalható fokozott dróntevékenység jelentősen növeli egy esetleges nukleáris baleset kockázatát. Május 27-én ráadásul mintegy tizenkét órára megszakadt a létesítmény vezetékes telefon- és internetkapcsolata is. Ez volt a leghosszabb ilyen jellegű kiesés a háború kezdete óta, ami sérti a NAÜ fegyveres konfliktusok idejére vonatkozó nukleáris biztonsági alapelveit. Ezek előírják a hatóságokkal való megbízható kommunikáció fenntartását.

A zaporizzsjai atomerőmű Európa legnagyobb, valamint a világ tíz legnagyobb nukleáris létesítményének egyike.

Ukrajna többször is hangsúlyozta, hogy a létesítmény orosz megszállása az egyik legsúlyosabb fenyegetést jelenti a nukleáris biztonságra, nem csupán az országban, de globális szinten is.

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