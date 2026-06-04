Egyre súlyosabb a CIA-botrány: titkos szuperfegyverhez fért hozzá az ügynökséget átverő csaló

David Rush hazudott végzettségéről, képesítéseiről és tapasztalatairól, de a CIA bedőlt az átverésnek és magas, bizalmi pozícióban foglalkoztatta, munkája során legalább 40 millió dollárt sikkasztott el – erről itt írtunk részletesen:

A New York Post azt írja: David Rush-t személyesen választotta ki egy fontos megbízatásra Steve Feinberg, az amerikai védelmiminiszter-helyettes. A megbízatás pontos részletei nem ismertek, csak annyit tudni róla, hogy a csaló

folyamatos kommunikációban állt a hétpecsétes titokként kezelt Columbia-program vezetőjével, a haditengerészet tengeralattjárókért felelős parancsnokával.

A program lényege, hogy az Egyesült Államok egy teljesen új generációs atomtengeralattjárót fejlesszen. Az eszköz nukleáris meghajtású lesz és valószínűleg nukleáris fegyverek hordozására is képes lesz majd.

Nem világos, Rush pontosan milyen információkhoz fért hozzá.

A Pentagon a jelentésből mindössze annyit cáfolt, hogy Rusht Feinberg választotta ki a feladatra, azt nem tagadták, hogy a csaló hozzáfért a szigorúan titkosított Columbia-program anyagaihoz.

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