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Egyre súlyosabb a CIA-botrány: titkos szuperfegyverhez fért hozzá az ügynökséget átverő csaló
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Egyre súlyosabb a CIA-botrány: titkos szuperfegyverhez fért hozzá az ügynökséget átverő csaló

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Az Egyesült Államok egyik legmagasabb szintű titkosítással rendelkező fegyverprogramjával, az ország Columbia-projektjével is foglalkozott David Rush, a csaló, aki átverte és legalább 40 millió dollárral rövidítette meg a CIA-t – írta meg a New York Post.

David Rush hazudott végzettségéről, képesítéseiről és tapasztalatairól, de a CIA bedőlt az átverésnek és magas, bizalmi pozícióban foglalkoztatta, munkája során legalább 40 millió dollárt sikkasztott el – erről itt írtunk részletesen:

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A New York Post azt írja: David Rush-t személyesen választotta ki egy fontos megbízatásra Steve Feinberg, az amerikai védelmiminiszter-helyettes. A megbízatás pontos részletei nem ismertek, csak annyit tudni róla, hogy a csaló

folyamatos kommunikációban állt a hétpecsétes titokként kezelt Columbia-program vezetőjével, a haditengerészet tengeralattjárókért felelős parancsnokával.

A program lényege, hogy az Egyesült Államok egy teljesen új generációs atomtengeralattjárót fejlesszen. Az eszköz nukleáris meghajtású lesz és valószínűleg nukleáris fegyverek hordozására is képes lesz majd.

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Nem világos, Rush pontosan milyen információkhoz fért hozzá.

A Pentagon a jelentésből mindössze annyit cáfolt, hogy Rusht Feinberg választotta ki a feladatra, azt nem tagadták, hogy a csaló hozzáfért a szigorúan titkosított Columbia-program anyagaihoz.

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