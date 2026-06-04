Európa egyik legnagyobb légierejét építi Ukrajna: újabb félelmetes vadászgépek érkezhetnek

Thierry Carlier, Franciaország svédországi nagykövete június 1-jén jelezte, hogy Rafale vadászgépek is csatlakozhatnak a már szolgálatban álló, illetve rendszeresítés alatt álló F–16-osok, Mirage 2000–5-ösök és Gripenek mellé az ukrán légierőben. A lépés alapját a 2025. november 17-én Emmanuel Macron és Volodimir Zelenszkij által aláírt szándéknyilatkozat teremti meg, amely 2035-ig akár száz Rafale beszerzésének kereteit rögzíti.

A Rafale kiemelkedő fegyverterhelésével, megnövelt hatótávolságával, fejlett szenzorrendszerével és modern fegyverintegrációjával olyan képességekkel ruházza fel Ukrajnát, amelyek messze túlmutatnak a frontvonal közvetlen térségén. A vadászgépek elsősorban a mélységi csapásmérések, a stratégiai elrettentés, a tengeri célpontok elleni műveletek, valamint az erősen védett légtérben végrehajtott bevetések kulcsfontosságú eszközei lennének.

Az ukrán légierő átalakulása rendkívül gyors ütemben zajlik. 2022 februárjában az ország vadászgép-flottája még szinte kizárólag szovjet doktrína szerint tervezett MiG–29-esekből és Szu–27-esekből állt. 2026 közepére a légierő már egyértelműen a nyugati haditechnikára épülő állomány felé tolódik el, amelynek gerincét az F–16-osok adják. Dánia, Hollandia, Norvégia és Belgium felajánlásai révén az F–16AM/BM MLU változatból 75–98 bevethető példány állhat majd rendelkezésre.

Ha a jelenlegi felajánlások és beszerzési tervek megvalósulnak,

Ukrajna a 2030-as évek elejére F–16AM/BM MLU, Mirage 2000–5F, Gripen C/D, Gripen E/F és Rafale F4 típusokból álló, vegyes flottát üzemeltethet.

Ez a repülőgép-állomány összességében meghaladhatja a kétszáz vadászgépet, amellyel Ukrajna több európai NATO-tagállam légierejét is felülmúlná, és Európa egyik legnagyobb nyugati típusú harcászati légierejét tudhatná magáénak. Ellenérvként merülhet fel ugyanakkor az, hogy a több géptípusból álló flottát igen komoly logisztika röpképesen tartani.

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