Évtizedek óta nem látott lépésre készül az Egyesült Államok: amerikai nukleáris fegyverek költözhetnek Oroszország kapujába

A Financial Times május 2-i értesülése szerint Washington kész megvizsgálni a NATO nukleáris megosztási megállapodásainak kiterjesztését a jelenlegi hat fogadó országon túlra. A kérdés azzal párhuzamosan merült fel, hogy az Egyesült Államok felülvizsgálja európai konvencionális katonai jelenlétének csökkentését – beleértve mintegy ötezer katona kivonását Németországból –, miközben továbbra is fenn kívánja tartani a NATO elrettentő erejének hitelességét.

A jelenlegi nukleáris megosztási rendszer hat támaszpontra épül, amelyek a belgiumi Kleine Brogel, a németországi Büchel, az olaszországi Aviano és Ghedi, a hollandiai Volkel, valamint a törökországi Incirlik. Ezeken a bázisokon a becslések szerint összesen mintegy száz darab B61-es szabadesésű atombombát tárolnak amerikai felügyelet alatt, úgynevezett WS3 típusú fegyvertároló rendszerekben, megerősített repülőgéphangárokban.

Lengyelország tűnik a legvalószínűbb partnernek az infrastruktúra keleti irányú kiterjesztésére.

Az ország elkötelezettsége, bővülő katonai infrastruktúrája és növekvő F-35A flottája együttesen alkalmassá teszi a NATO nukleáris missziójában való részvételre. A balti államok – Észtország, Lettország és Litvánia – szintén a leggyakrabban emlegetett potenciális helyszínek közé tartoznak.

A tervezett lépés nem növelné az Európában állomásoztatott amerikai nukleáris fegyverek számát, viszont növelné a műveleti rugalmasságot, nehezítené az orosz katonai tervezést, és tovább erősítené a NATO elrettentő képességét a szövetség keleti szárnyán. Megvalósulása esetén ez lenne a NATO nukleáris megosztási infrastruktúrájának legnagyobb mértékű bővítése a Szovjetunió felbomlása óta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images