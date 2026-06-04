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Évtizedek óta nem látott lépésre készül az Egyesült Államok: amerikai nukleáris fegyverek költözhetnek Oroszország kapujába
Globál

Évtizedek óta nem látott lépésre készül az Egyesült Államok: amerikai nukleáris fegyverek költözhetnek Oroszország kapujába

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Az Egyesült Államok fontolóra vette a NATO nukleáris megosztási rendszerének keleti irányú kibővítését, aminek következtében a szövetség nukleáris elrettentő infrastruktúrájának egy része a hidegháború óta először kerülne közelebb Oroszország határaihoz. A lépés hátterében az Európában állomásozó amerikai erők átstrukturálása, valamint az Ukrajna elleni orosz invázió nyomán megváltozott biztonságpolitikai környezet áll - jelentette az Army Recognition.

A Financial Times május 2-i értesülése szerint Washington kész megvizsgálni a NATO nukleáris megosztási megállapodásainak kiterjesztését a jelenlegi hat fogadó országon túlra. A kérdés azzal párhuzamosan merült fel, hogy az Egyesült Államok felülvizsgálja európai konvencionális katonai jelenlétének csökkentését – beleértve mintegy ötezer katona kivonását Németországból –, miközben továbbra is fenn kívánja tartani a NATO elrettentő erejének hitelességét.

A jelenlegi nukleáris megosztási rendszer hat támaszpontra épül, amelyek a belgiumi Kleine Brogel, a németországi Büchel, az olaszországi Aviano és Ghedi, a hollandiai Volkel, valamint a törökországi Incirlik. Ezeken a bázisokon a becslések szerint összesen mintegy száz darab B61-es szabadesésű atombombát tárolnak amerikai felügyelet alatt, úgynevezett WS3 típusú fegyvertároló rendszerekben, megerősített repülőgéphangárokban.

Lengyelország tűnik a legvalószínűbb partnernek az infrastruktúra keleti irányú kiterjesztésére.

Az ország elkötelezettsége, bővülő katonai infrastruktúrája és növekvő F-35A flottája együttesen alkalmassá teszi a NATO nukleáris missziójában való részvételre. A balti államok – Észtország, Lettország és Litvánia – szintén a leggyakrabban emlegetett potenciális helyszínek közé tartoznak.

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A tervezett lépés nem növelné az Európában állomásoztatott amerikai nukleáris fegyverek számát, viszont növelné a műveleti rugalmasságot, nehezítené az orosz katonai tervezést, és tovább erősítené a NATO elrettentő képességét a szövetség keleti szárnyán. Megvalósulása esetén ez lenne a NATO nukleáris megosztási infrastruktúrájának legnagyobb mértékű bővítése a Szovjetunió felbomlása óta.

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