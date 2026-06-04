A Financial Times május 2-i értesülése szerint Washington kész megvizsgálni a NATO nukleáris megosztási megállapodásainak kiterjesztését a jelenlegi hat fogadó országon túlra. A kérdés azzal párhuzamosan merült fel, hogy az Egyesült Államok felülvizsgálja európai konvencionális katonai jelenlétének csökkentését – beleértve mintegy ötezer katona kivonását Németországból –, miközben továbbra is fenn kívánja tartani a NATO elrettentő erejének hitelességét.
A jelenlegi nukleáris megosztási rendszer hat támaszpontra épül, amelyek a belgiumi Kleine Brogel, a németországi Büchel, az olaszországi Aviano és Ghedi, a hollandiai Volkel, valamint a törökországi Incirlik. Ezeken a bázisokon a becslések szerint összesen mintegy száz darab B61-es szabadesésű atombombát tárolnak amerikai felügyelet alatt, úgynevezett WS3 típusú fegyvertároló rendszerekben, megerősített repülőgéphangárokban.
Lengyelország tűnik a legvalószínűbb partnernek az infrastruktúra keleti irányú kiterjesztésére.
Az ország elkötelezettsége, bővülő katonai infrastruktúrája és növekvő F-35A flottája együttesen alkalmassá teszi a NATO nukleáris missziójában való részvételre. A balti államok – Észtország, Lettország és Litvánia – szintén a leggyakrabban emlegetett potenciális helyszínek közé tartoznak.
A tervezett lépés nem növelné az Európában állomásoztatott amerikai nukleáris fegyverek számát, viszont növelné a műveleti rugalmasságot, nehezítené az orosz katonai tervezést, és tovább erősítené a NATO elrettentő képességét a szövetség keleti szárnyán. Megvalósulása esetén ez lenne a NATO nukleáris megosztási infrastruktúrájának legnagyobb mértékű bővítése a Szovjetunió felbomlása óta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Évtizedek óta nem látott lépésre készül az Egyesült Államok: amerikai nukleáris fegyverek költözhetnek Oroszország kapujába
Moszkvában biztosan ki fognak akadni.
Hiába épülnek gőzerővel az energiatárolók, most komoly profitcsökkenés fenyegeti a beruházókat
Rengeteg az új telepítés.
Béketárgyalás jöhet Putyinnal a háború végéről? Asztalhoz ülnének az európai nagyhatalmak, Zelenszkij is áldását adhatja
Az ukrán elnök hatékonynak nevezte a formátumot.
Kiakadt a szakma a Tisza-párt új javaslatán: azonnali egyeztetést szeretnének
Szerintük kilátástalan helyzetbe kerülnek a vállalkozások.
Összeomlottak az AI miatt a szoftvercégek - De mutatunk három részvényt, amiben most van fantázia
Nem mindenki fog nyerni a mesterséges intelligencián.
Új fizetési mód jön a Lidl-ben
Tesztelik a renszert.
Oroszországon robbanhat ki az az EU–Kína háború, amire a legkisebb szüksége van most a kontinensnek
Már szétlocsolták a benzint, csak a gyufát kell eldobni, hogy belobbanjon a konfliktus.
Kijöttek a számok: hiába szárnyal az amerikai kiberbiztonsági óriás, hirtelen zuhanni kezdett az árfolyam
Több mint 10 százalékot veszített értékéből.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
RSM: Olvad a magyar M&A-piac jege - de a dealboomhoz több kell, mint hangulatváltás
A magyar M&A-piac 2025-ben még sokszor a kivárásról, elakadó folyamatokról és egymástól távol lévő vételár-elvárásokról szólt. Az RSM európai hálózatának tranzakciós adatai ugyan
Magyarországon látványos a felzárkózás, ha autópályáról van szó
Harminc év alatt csaknem négyszeresére nőtt a BB tengely országainak autópálya-sűrűsége, de a fejlődés korántsem volt egyenletes. Magyarország az egyik legnagyobb felzárkózást produkálta:
ABM Industries Incorporated - elemzés
A júniusi Top 10 tizedik helyezettje, a chartjára ránéztem, és eldöntöttem, hogy elemzem is. Most azt gondolom, hogy nem jó célpont, de ha már megcsináltam a grafikonokat, akkor írok róla.Cég
A cég túlélése múlhat rajta - ezért fontos az életbiztosítás a vállalkozások számára
Egy vállalkozás működésében a legtöbb figyelem általában a növekedésre, az ügyfelekre és a pénzügyi eredményekre irányul. Pedig van egy olyan terület, amely hosszú távon legalább ennyi
Újabb 25 000 ember lett az Intrum adósa. Lehet, hogy téged is keresni fognak.
Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am
Újabb 25 000 ember lett az Intrum adósa. Lehet, hogy téged is keresni fognak.
Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am
Van olyan mutató, ami szerint Magyarország vasúti nagyhatalom
A vasút valódi teljesítményét nem a sínek kilométerei, hanem az utasforgalom mutatja meg. Ebben a versenyben Magyarország messze megelőzi a régió országait: a hazai hálózat... The post Van ol
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Új szintre lépett a mohóság, most jön a tőzsdei zuhanás?
Musk után az özönvíz!
Eldőlt: biztosan visszatér a kata - de nem mindenki fog neki örülni
A Checklistben Sándor Rolandot, a KPMG adótanácsadási területének Senior Managerét kérdeztük..
Mekkora növekedés van a gazdaságban 2026-ban? Virovácz Péter a friss GDP-ről
Megszólalt az elemző.