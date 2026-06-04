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Exponenciálisan növeli atomfegyverzetét a világ legsötétebb diktatúrája: nagyobb fokozatra akar kapcsolni a könyörtelen vezető
Globál

Exponenciálisan növeli atomfegyverzetét a világ legsötétebb diktatúrája: nagyobb fokozatra akar kapcsolni a könyörtelen vezető

MTI
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Az észak-koreai vezető, Kim Dzsongun a nukleáris fegyveres erők jelentős bővítésére és a fegyverminőségű nukleáris anyagok termelésének "exponenciális" növelésére szólított fel egy újonnan üzembe helyezett nukleárisanyag-gyártó létesítmény meglátogatásakor - jelentette csütörtökön a KCNA észak-koreai állami hírügynökség.

A KCNA beszámolója szerint Kim közölte, hogy

az ország fegyverminőségű nukleáris anyagainak előállítási kapacitása az elmúlt öt évben több mint kétszeresére nőtt,

és utasította az illetékeseket a termelés további növelésére a hosszú távú stratégiai célok teljesítése érdekében.

Az észak-koreai vezető egy új technológiákat alkalmazó gyártóüzemet tekintett meg, ahol tájékoztatást kapott a jelenlegi termelési célokról és a jövőbeni fejlesztési tervekről. A vezető úgy fogalmazott, hogy az ország olyan jövőbeli fejlesztési tervet dolgozott ki, amely

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"exponenciális ütemben" erősíti az állam nukleáris erejét.

Kim szerint a nukleáris kapacitások gyors bővítését a romló biztonsági környezet és az általa "legádázabb ellenségeknek" nevezett országokkal fennálló hosszú távú szembenállás indokolja. Hangsúlyozta, hogy Észak-Korea továbbra is erősíteni kívánja nukleáris elrettentő képességét.

Nemzetközi becslések szerint Észak-Korea mintegy 50 nukleáris robbanófejjel rendelkezhet, a pontos készlet nagyságát azonban Phenjan soha nem hozta nyilvánosságra.

Észak-Korea atomfegyver-programja miatt mintegy két évtizede nemzetközi szankciók alatt áll. Phenjan álláspontja szerint nukleáris arzenálja az ország önvédelmét szolgálja, míg az Egyesült Államok, Dél-Korea és Japán a programot regionális és globális biztonsági fenyegetésnek tekinti.

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