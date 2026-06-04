Félelmetes dróngyilkos fegyverek érkeznek a szomszédos országba, hatalmas üzletet kötött a német óriás

A Rheinmetall 2026. június 2-án jelentette be a megállapodást, amely a Lynx harcjárművek és a Skyranger légvédelmi rendszerek mellett lőszereket, lőszeralkatrészeket, valamint haditengerészeti hajókat is tartalmaz. A német vállalat tájékoztatása szerint a román haderőben jelenleg is szolgáló Gepard önjáró légvédelmi gépágyúkat a Skyranger rendszerek rendszeresítéséig továbbra is hadrendben tartják, a mostani megrendelés pedig közepes kaliberű légvédelmi lőszerek szállítására is kiterjed.
A Lynx lánctalpas platformra integrált Skyranger rendszer a modern érzékelőket egy 35 milliméteres gépágyúval ötvözi,
amely programozható AHEAD (a Rheinmetall programozható, levegőben felrobbanó repeszlövedéke) lőszer indítására is alkalmas. A fegyverrendszer hatékony védelmet nyújt a drónok, a helikopterek és más, alacsonyan repülő célpontok ellen.
A légvédelmi egységek beszerzése a megállapodás katonai szempontból legfontosabb eleme, mivel közvetlen választ ad a NATO fekete-tengeri térségében felmerülő mobil drónelhárítási és kis magasságú légtérvédelmi igényekre. A Rheinmetall egyelőre nem hozta nyilvánosságra a megrendelt eszközök pontos darabszámát, a végleges műszaki változatot, valamint az érzékelők, fegyverek, rakéták és a harcvezetési rendszer pontos konfigurációját.
Az 5,7 milliárd euró értékű keretszerződés az elmúlt évek egyik legnagyobb romániai haderőfejlesztési döntése, amely a Rheinmetall történetében is kiemelkedő üzletnek számít.
A címlapkép illusztráció, egy brit Boxer alvázra szerelt Skyranger látható rajta. Címlapkép forrása: Boevaya mashina via Wikimedia Commons
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