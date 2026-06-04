Hackertámadás buktatta le Trump egykori bizalmasát, most hatalmas büntetés vár rá

Bolton egy bűntetti vádpontban tervez bűnösséget beismerni, és vállalta egy több mint kétmillió dolláros pénzbírság megfizetését is.

A dokumentumok illegális tárolásáért kiszabható büntetés akár öt év szabadságvesztés is lehet.

A marylandi ügyészség hónapokkal korábban emelt vádat Trump volt tanácsadója ellen, amiért a Fehér Házban készített feljegyzéseit az otthonában tárolta. Az eredeti vádirat nyolc rendbeli nemzetvédelmi adat továbbításával és tíz rendbeli jogosulatlan birtoklással vádolta meg Boltont, aki végül egyetlen birtoklási vádpontban ismeri el bűnösségét.

Az ügyészség eredetileg azzal is vádolta a politikust, hogy személyes e-mail-fiókján keresztül több mint ezer oldalnyi információt osztott meg két arra jogosulatlan személlyel, a CNN értesülései szerint a feleségével és a lányával. A minősített adatok továbbítására vonatkozó vádak azonban nem képezik részét a vádalkunak, így Bolton kizárólag abban vallja magát bűnösnek, hogy bizalmas nemzetbiztonsági információkat rögzített a személyes irataiban.

Donald Trump régóta követelte egykori tanácsadójának letartóztatását a 2020-ban megjelent, az elnökről rendkívül kritikus hangvételű memoárja miatt, arra hivatkozva, hogy a könyv minősített információkat tartalmaz. Bolton ügyét – a korábbi Trump-ellenfelekkel, például James Comey volt FBI-igazgatóval vagy Letitia James New York-i főügyésszel szemben indított, majd később lezárt eljárásokkal ellentétben – végig független, hivatásos ügyészek és nyomozók vitték.

Az ügyben az FBI még a Biden-adminisztráció idején, 2023-ban indított új nyomozást, miután iráni hackerek feltörték Bolton e-mail-fiókját, és a vizsgálat során szigorúan titkos információkat tartalmazó naplóbejegyzésekre bukkantak. A tavalyi marylandi házkutatás során ráadásul minősített jelöléssel ellátott dokumentumokat is találtak a hatóságok.

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