Hamarosan több százmillió dolláros amerikai fegyvercsomag indulhat Ukrajnába – Hűti a kedélyeket Trump jobbkeze

Rubio egy szenátusi albizottsági meghallgatáson beszélt a támogatás helyzetéről. Elmondása szerint az ügyben jelenleg is zajlik a tárcaközi egyeztetés,

így "eléggé hamarosan" újabb fejlemények várhatók.

A külügyminiszter hozzátette, hogy múltpénteken látott néhány, az üggyel kapcsolatos dokumentumot.

Don Bacon republikánus kongresszusi képviselő arról számolt be, hogy a képviselőház napirenden tartja az Ukrajnának nyújtandó katonai támogatást és az Oroszország elleni szigorúbb szankciókról szóló indítványt.

A segélycsomag ügye már régóta húzódik, szenátorok kétpárti csoportja egy május 22-i levélben bírálta az amerikai védelmi minisztériumot, amiért nem halad az Ukrajna és más kelet-európai szövetségesek számára jóváhagyott, 600 millió dolláros biztonsági támogatás folyósításával.

A demokrata és republikánus szenátorok az összeg felszabadítását követeltékPete Hegseth védelmi minisztertől.

Az ukrán védelmi minisztérium közlése szerint a partnerországok hozzájárulásai egyelőre elegendők ahhoz, hogy a PURL-program keretében folytatódjanak a kulcsfontosságú fegyverszállítások. A kezdeményezés lényege, hogy a NATO-szövetségesek finanszírozzák az amerikai gyártású fegyverek beszerzését Ukrajna számára.

Az európai szövetségesek körében ugyanakkor egyre több az aggály a PURL-program életképességét illetően, mivel az iráni háború gyorsan apasztja az amerikai fegyverkészleteket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images