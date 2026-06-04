Hosszas huzavona után ma visszatér a hatalomba Orbán Viktor szövetségese Magyarország szomszédjában

A szlovén parlament csütörtökön szavaz Janez Jansa miniszterelnök-jelölt új kormányáról, amely jóváhagyása esetén az ország 16. önálló kormánya és a politikus negyedik kabinetje lesz, egyben az első olyan szlovén kormány, amelyet kizárólag jobboldali pártok alkotnak.

A reggel 9 órakor kezdődő vitára nyolc órát szánnak. Ezt követi a szavazás és az újonnan megválasztott kormánytagok eskütétele, majd Janez Jansa átveszi a hivatalos teendőket elődjétől, Robert Golobtól. Az új kabinet ezután várhatóan megtartja első kormányülését.

Jansa újbóli kormányalakítását hosszas egyeztetés előzte meg, a márciusi választáson ugyanis Golob Szabadság Mozgalma szerzett több voksot, de törvényhozási többséget nem tudott szervezni maga mögé.

Az új szlovén kormányt végül

a Jansa fémjelezte Szlovén Demokrata Párt (SDS),

az Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Fokus alkotta párthármas,

valamint a Demokraták alkotják.

A kabinetben 15 miniszter lesz, közülük egy tárca nélküli. A tervek szerint az SDS hét, az NSi köré szerveződő párthármas öt, a Demokraták pedig három miniszteri posztot kapnak.

A koalíciós pártok önmagukban nem rendelkeznek abszolút többséggel a 90 fős parlamentben, de számíthatnak az Igazság (Resni.ca) öt képviselőjének támogatására.

Sajtóértesülések szerint az új kormány hivatalba lépését követően személyi változások várhatók a hírszerzés, a rendőrség és a kormányzati kommunikáció vezetésében.

A leendő miniszterelnök korábban azt közölte, hogy kormánya egyszerre kívánja végrehajtani a koalíciós megállapodásban foglalt fejlesztési programot és lezárni az ország demokratizálódási folyamatát. Az új kabinet várhatóan nagyobb szerepet szán a magánkezdeményezéseknek, különösen az egészségügy és az oktatás területén. A leköszönő balközép pártok attól tartanak, hogy az új kormány visszafordíthatja az előző kabinet egyes reformjait, mindenekelőtt éppen az egészségügyi rendszerben.

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