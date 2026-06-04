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Itt a nyár, rég nem látott válsággal néznek szembe a légitársaságok - Egy helyre gyűlnek a probléma megoldására
Globál

Itt a nyár, rég nem látott válsággal néznek szembe a légitársaságok - Egy helyre gyűlnek a probléma megoldására

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A hétvégén Rio de Janeiróban gyűlnek össze a légitársaságok vezetői, hogy megvitassák iparáguk a világjárvány óta tapasztalt legsúlyosabb válságát. Az elhúzódó iráni konfliktus ugyanis felhajtja az üzemanyagárakat, kerülőutakra kényszeríti a járatokat, és próbára teszi a társasáfok áremelési képességeit.

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) június 6. és 8. közötti éves találkozóján az iparági szereplők várhatóan lefelé módosítják az idei profitelőrejelzésüket, amely a konfliktus előtt még rekordszintű, 41 milliárd dolláros nyereséggel számolt. A Moody's Ratings a múlt héten negatívra rontotta a globális légiközlekedési szektor kilátásait, és becsléseik szerint az üzemi eredmény idén akár 35 százalékkal is csökkenhet. Az IATA adatai szerint ráadásul áprilisban a világjárvány utáni fellendülés óta először esett vissza a globális utasforgalom, amit elsősorban a közel-keleti légitársaságok forgalmának zuhanása okozott.

Az amerikai légitársaságok február óta hétszer emeltek jegyárat a kereslet gyengülése nélkül, de Bob Jordan, a Southwest Airlines vezérigazgatója szerint az árak még így sem fedezik az aktuális üzemanyagköltségeket. A költségek átháríthatósága a piacoktól és az üzleti modellektől függően igen eltérő képet mutat. A Közel-Keleten az Emirates és a Qatar Airways a dubaji és dohai gyűjtő-elosztó csomópontokra épülő modellel működik, amelyet a légtérzárak és a kerülőutak komolyan próbára tesznek, hiszen növelik a repülési időt és az üzemanyag-felhasználást. Campbell Wilson, az Air India távozó vezérigazgatója szerint ráadásul

egyes útvonalak a megnövekedett költségek mellett egyszerűen gazdaságtalanná váltak.

A közel-keleti zavarok ugyanakkor lehetőséget teremtenek az Ázsia és Európa közötti közvetlen járatokat kínáló légitársaságoknak, köztük a Lufthansa-csoportnak, az Air France-KLM-nek, a Singapore Airlinesnak és a Cathay Pacificnek. Az európai fuvarozók helyzete azonban vegyes, mert bár egyes távolsági útvonalakon profitálhatnak az Öböl-menti társaságok nehézségeiből, a magasabb üzemanyagárak az orosz légtérzár, a légiforgalmi irányítás zavarai és a fenntartható repülőgép-üzemanyagokra vonatkozó uniós előírások okozta nehézségeket is fokozzák.

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A Boeing és az Airbus szállítási késései tovább súlyosbítják a helyzetet, így a légitársaságok kénytelenek régebbi, kevésbé üzemanyag-hatékony gépeket üzemben tartani. Scott Kirby, a United Airlines vezérigazgatója szerint világszerte mintegy 800-900 repülőgép áll a földön hajtóműproblémák miatt, és ez a helyzet a várakozások szerint évekig nem fog érdemben javulni.

Az üzemanyag-sokk az iparági konszolidáció felgyorsulásához is vezet, mivel az alacsonyabb profitmarzsú, gyengébb árazási erővel bíró társaságok nehezen viselik a növekvő költségeket. Ezt jól mutatja az amerikai fapados úttörőnek számító Spirit Airlines múlt havi csődje is. Az amerikai Castlelake befektetési cég jelenleg a brit easyJet felvásárlását mérlegeli, a United Airlines pedig informálisan közeledett az American Airlines felé egy esetleges fúzió ügyében.

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Forrás: Reuters

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