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Keményen egymásnak esett az Egyesült Államok és Kína – 37 éve történt eseményeken vitatkoztak össze
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Keményen egymásnak esett az Egyesült Államok és Kína – 37 éve történt eseményeken vitatkoztak össze

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Feszültség alakult ki a Kínai Népköztársaság és az Egyesült Államok között a 37 éve történt Tienanmen téri események miatt, miután Marco Rubio amerikai külügyminiszter nyilatkozatot tett az évforduló kapcsán – írja a Reuters.

Június 4-én lesz 37 éve, hogy a Kínai Kommunista Párt elrendelte, hogy csapatai támadjanak meg több ezer békés tüntetőt a Tiananmen téren és környékén. A múltat semmilyen cenzúra nem törölheti el. Azok, akik áldozatot hoztak a szabad véleménynyilvánítás és a békés gyülekezés elidegeníthetetlen jogainak védelmében, egy nap visszanyerik az igazukat

– írta Rubio.

1989-ben – a kelet-európai rendszerváltásokkal egy időben – tüntetések törtek ki Kínában, a demonstrálók demokratikusabb és szabadabb berendezkedést követeltek. A tüntetések centruma a pekingi Tienanmen téren (Mennyei béke tere) volt, ahol több ezren gyűltek össze békés demonstrációra napokon keresztül. 1989. június 4-én aztán a kínai vezetés tankokkal verte szét a tüntetést, valószínűleg több ezer ember halálát okozva. A kommunista Kínában az eseményekről mélyen hallgatnak, az áldozatok pontos számát sem lehet tudni mind a mai napig.

Rubio szavaira a kínai külügyminisztérium szóvivője, Mao Ning válaszolt. Szerinte a kínai kormány már régen „világos konklúziót” vont le „az 1980-as évek politikai zavargásaiból”.

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Kína nagyon elégedetlen és határozottan ellenzi, hogy az USA elferdíti a történelmi tényeket, befeketíti Kína politikai rendszerét és fejlődési útját

– mondta a szóvivő, Washington szemére vetve, hogy beleavatkozik a kínai belügyekbe.

A Kínától de facto független Tajvanban azonban megemlékeztek a Tienanmen téri eseményekről. Laj Csing-tö tajvani elnök a Facebookon azt írta:

Őszintén remélem, hogy Kína képes lesz szembenézni a 37 évvel ezelőtti, június 4-i eseményekkel, elismeri az igazságot, enyhíti a fájdalmat, és megnyitja az utat a megbékélés és a párbeszéd felé.

Hongkongban a kínai vezetés már évek óta nem engedélyezi a június 4-i megemlékezéseket. Csan Po-jing aktivista ennek ellenére egy szál virággal megjelent a Victoria Park közelében, de a rendőrök gyorsan autóba tették, és elvitték.

Címlapkép: Peking a Tienanmen téri események után 1989. június 6-án. Forrás: Jacques Langevin/Getty Images

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