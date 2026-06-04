Készül a történelmi fordulat: populista radikálisok vehetik át a hatalmat a kontinensnyi országban

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Mérföldkőhöz, pontosabban gátszakadáshoz érkezett az ausztrál politika: a múlt héten először fordult elő, hogy bármely közvélemény-kutató a jobboldali populista One Nationt (Egy Nemzet) mérje a legerősebb pártnak. A botránykeltésről ismert Pauline Hanson vezette tömörülés ezáltal nemcsak a hagyományos jobboldali gyűjtőpártot, a Koalíciót előzte meg, hanem immár a kormányzó Munkáspárt elsőségét is veszélyezteti. Mi áll a One Nation előretörésének hátterében, és igaza van az évtizedekig komolytalannak és rasszistának bélyegzett Hansonnek, hogy igenis belőle válhat Ausztrália következő miniszterelnöke?

A Redbridge Group és az Accent Research által május végén készített felmérés arra jutott, hogy

az Egy Nemzet támogatottsága egy hónap alatt 4 pontot emelkedett, ezzel elérve a 31 százalékot.

Ezzel szemben Anthony Albanese miniszterelnök balközép Munkáspártja visszaesett 3 százalékponttal, 28 százalékon landolva.

miniszterelnök balközép Munkáspártja visszaesett 3 százalékponttal, 28 százalékon landolva. A Koalíció gyengülése szintén nem állt meg, jelenleg csupán minden ötödik ausztrál voksolna a szebb napokat látott jobboldali pártszövetségre, amely egykor a Labor váltópártjának számított.

A képet árnyalja ugyanakkor, hogy

kétpárti összevetésben a Munkáspárt 51-49 százalékos arányban még mindig tartja a vezető pozícióját az Egy Nemzettel szemben,

még ha csak egy hajszál is választja el őket. Az, hogy immár majdnem minden harmadik ausztrál Pauline Hansonékra voksolna, annak fényében még elképesztőbb földindulásnak tekinthető, hogy a legutóbbi szövetségi választáson csupán 6 százalék tette első helyre a One Nationt. A párt 2025 májusában még egyetlen alsóházi mandátumot sem tudott megkaparintani.

Ausztráliában a 150 fős képviselőház tagjait minden egyéni körzetben preferenciális voksolással választják, azaz a szavazók sorrendbe állítják a különböző indulókat. A többkörös számlálás során addig „osztják újra” a legkevesebb voksot szerzett, ezért kiejtett jelöltekre leadott második, harmadik stb. preferenciavoksokat, amíg valaki abszolút többséget nem szerez.



A rangsorolásos rendszerből kifolyólag szokás a két legnagyobb párt szemtől szemben mért támogatottságából kiindulni az erőviszonyok latolgatásakor. Ez hagyományosan a Koalíciót és a Munkáspártot jelentette, de úgy látszik, ez változóban van. A régi motorosnak számító Pauline Hanson hátteréről és a One Nation előretöréséről korábban itt írtunk bővebben.

Az Egy Nemzet szárnyalása, illetve a tradicionális kétpártrendszer megroppanása égbekiáltóan egyértelmű, ha ábrára tesszük az elmúlt egy év közvélemény-kutatásait.

Ugyan kérdéses, hogy a jövőben a One Nationnek sikerül-e hosszabb távon maga mögé utasítania a jobb- után a baloldal egykor domináns erejét is, egy biztos: akik tavaly úgyszintén alábecsülték a pártot, és kételkedtek abban, hogy tartós lehet a felívelésük, végül csúnya tévedésbe futottak bele.

Ráadásul az „átlagos ausztrálok” képviseletét, „józan eszű politikát” és változást ígérő Hanson jobboldali populista pártja nemcsak a felmérésekben teljesít kiemelkedően.

Dél-Ausztráliában március végén állami választásokat rendeztek, amelyen az Egy Nemzet 1998 óta (!) a legjobb eredményét érte el az elsődleges voksok 23%-ának bezsebelésével. Noha a Munkáspárt kiütéssel nyert, így újabb négy évig kormányozhatja az Adelaide-központú államot, a jobboldali Koalíció ringbe szálló tagja, a liberálisok szavazataránya a harmadik helyre volt csak elég.

A jobbközép szövetséget, mely a tavalyi választáson rekordkevés voksot szerzett, a Nemzeti és a Liberális Párt alkotja. Bár nem egyszer összekaptak mostanában is, a Koalíciót csak átmenetileg oszlatták fel. A Nationals konzervatív gazdapártként főleg a vidéket dominálta, míg a Liberal Party az üzleti és vállalkozói körökben, valamint a nagy- és kertvárosi rétegekben volt egyeduralkodó – mind ez idáig.

Május elején következett a One Nation sikerszériájának következő állomása: egy Sydney-től délnyugatra fekvő vidékies körzetben ők diadalmaskodtak az időközi választáson. A volt agrárvállalkozó David Farley-re a választók közel 40 százaléka ikszelt első helyen, ezzel ő lett a legelső, aki képviselőházi mandátumot nyert a 30 évvel ezelőtt alapított bevándorlásellenes párt színeiben. Bár Farley elsőként győzött, nem ő az Egy Nemzet egyedüli alsóházi képviselője: azt közvetítendő, hogy pártja igenis kormányzóképes, Hanson tavaly leigazolta Barnaby Joyce-t, aki alig néhány éve még a Koalíció miniszterelnök-helyetteseként szolgált és a Nemzeti Pártot vezette. Azóta Hanson elzárkózott a Koalíció újabb politikusainak befogadásától, mondván, nincs szüksége „opportunistákra”. Nem fogunk megfeledkezni az ausztrál népről. A One Nation a parlamentben is harcolni fog önökért. Küzdeni fogunk a megélhetési költségek csökkentéséért, a nettó zéró kibocsátási célok megszüntetéséért és a tömeges bevándorlás megállításáért – kommentálta a győzelmet Hanson. A Farrer nevű választókerület, amely évtizedek óta a Koalíció felségterülete volt, azután üresedett meg, hogy a liberálisok megbuktatott vezetője, Sussan Ley februárban lemondott. Ley kezéből a keményvonalasabb irányt hirdető Angus Taylor csavarta ki a párt irányítását. Márciusban egyébként a velük szövetséges Nemzeti Párt élén is vezetőcsere történt, ami jól szemlélteti, hogy mindkét párt keresi a kiutat a gödörből.

New AFR/RedBridge Accent Reseach poll.Labor 31. One Nation 27. Coalition 22. Greens 13.One Nation have been running second on primary vote nationally for months. They are not new to that position as they are now clearly the second largest party in polling. What this poll… pic.twitter.com/wdJQhaXxeZ https://t.co/wdJQhaXxeZ — Kos Samaras (@KosSamaras) May 3, 2026

Hiába a sorcserék, Hanson személyes népszerűsége utcahosszal veri Anthony Albanese munkáspárti miniszterelnökét és Angus Taylorét. A 2016 óta queenslandi szenátorként szolgáló, provokatív akcióiról elhíresült 72 éves politikus azonban más értelemben is térhódításba kezdett. A Reuters összeállítása alapján

Ausztrália leggazdagabb embere, a bányamágnás Gina Rinehart vezetésével egyre több tehetős adományozó fordul el az összeomló koalíciótól és támogatja inkább az Egy Nemzetet.

A Donald Trumphoz közel álló Rinehart tavaly még a Liberális Párt vezérét magánrepülőztette, a Koalíció veresége után viszont már Hansonéknek adományozott egy nagyjából 1,5 millió ausztrál dollár értékű repülőt. Azóta heti több rendezvényt szervez az egykor liberális párti donorok megnyerésére, bizonyos akcióinak pedig nem más volt a fődíja, mint hogy a nyertes meglátogathatta az amerikai elnököt Mar-a-Lagóban. Az egyik szerencsés egy sydney-i tőzsdeügynök, Angus Aitken volt, ő a Reutersnek úgy vélekedett, hamarosan még több, a liberálisokból kiábrándult milliomos állhat be Hanson mögé, akitől az adminisztratív terhek és a piaci szabályok lazítását várják.

Pauline Hanson nem egyszer burkában vett részt az ausztrál szenátus ülésén, hogy ezzel is a burka betiltása mellett szálljon síkre. A felsőház tavaly megrovásban részesítette Hansont az akció miatt, melyet többen „tiszteletlennek” tituláltak az ülésteremben. Fotó: MTI/EPA/Mick Tsikas

Üres fülekre talált az évtizedes reform

Miközben a One Nation leginkább a bevándorlásellenességéről közismert – az egykor ázsiai, napjainkban inkább muszlim „áradatról” beszélő Hanson például kitart a burka betiltása és muszlim országokból érkező bevándorlás korlátozása mellett –, a jobboldali populisták mostani fellendülése nem ezzel kapcsolatos. Noha nem lehet figyelmen kívül hagyni olyan (nemzetközi) trendeket, mint a tradicionális pártokból való kiábrándulás és a Koalíció szavazóbázisának brutális szétesése, illetve az Egy Nemzet körüli választási momentum bizonyára szintén szerepet játszhat,

Hansonék hirtelen vett lendülete valószínűleg a megélhetési válságnak tudható be.

Ezt az ausztrálok – sok más nemzettel egyetemben – a legégetőbb aktuális problémaként azonosítják.

Az iráni háború miatt júniusban 5 százalék körül tetőzhet a meglódult infláció, miközben a benzinárak további emelkedése fenyeget, amennyiben nem nyílik meg a Hormuzi-szoros. Hansonék épp pár nappal azután vették át a vezetést a Munkáspárttól, hogy az Albanese-kormány bemutatta új költségvetését, amit a közvélemény nem fogadott valami nagy lelkesedéssel.

Pedig a Labor 13 millió bérből és fizetésből élő ausztrálnak plusz adókedvezményt jelentett be,

amit az elmúlt évtizedek legátfogóbb ingatlanpiaci adóreformjából fedeznének.

Azért, hogy a vagyonosok helyett az első otthonukat vásárló fiatalokat hozzák helyzetbe, egyszóval a lakhatási válság enyhítése és a nemzedékek közti igazságosság érdekében

egyrészt visszavágnák a befektetők tőkenyereség utáni adókedvezményét,

másrészt szűkítenék az úgynevezett negatív tőkeáttételt (negative gearing), vagyis a befektetések veszteségének leírhatóságát a személyi jövedelemadóból. A levonást a jövőben kizárólag az újonnan épített lakások után lehetne igényelni, amivel Canberra a meglévő ingatlanok felvásárlása helyett az újak építése felé terelné a tőkét, ezzel növelve a kínálatot. (A korábban vásárolt ingatlanokra nem vonatkozna a módosítás.)

Jim Chalmers pénzügyminiszter azzal indokolta a reformot, hogy

1999 óta több mint 400 százalékkal emelkedtek a lakásárak, ami duplája az átlagjövedelmek növekedési ütemének.

A lakhatás világszerte Sydney-ben a második legmegfizethetetlenebb Hongkong után, miközben hagyományosan az ingatlanvásárlás a legnépszerűbb vagyonteremtési stratégia az országban. (Ezt a negative gearing is hajtja, mely révén egy pusztán kiadásra, befektetési célból vásárolt ingatlan által termelt veszteség – pl. ha a befolyó bérleti díj alacsonyabb a hitel törlesztőjénél – levonható a személyi jövedelemadóból). Chalmers úgy számol, hogy 75 ezer, a piacról korábban kiszorult vásárló juthat saját otthonhoz a gyökeres átalakításnak hála.

Az ellenzéki Koalíció hevesen kikelt az adóemelés ellen, egyúttal hazugsággal vádolta a Labort, mivel a kormánypárt a tavalyi kampányban azt ígérte, nem nyúl hozzá az ingatlanadó-rendszerhez. Piaci szereplők továbbá azt akarják kijárni, hogy a tőkenyereség-adó átalakítása csak az ingatlanokra vonatkozzon, a többi befektetés esetében ne csökkentsék a jóváírás mértékét. Miközben a részletszabályok még váratnak magukra – ami kritikusok szerint további bizonytalanságot szül –, a kormány leült egyeztetni az érintettekkel, különösen a startupokkal, amelyek az ellehetetlenítéstől tartanak, hisz kezdetben gyakran részvényopcióval kompenzálják alkalmazottjaikat. Több techipari vállalkozás a közösségi médiában kampányolt mentességért, gúnyt űzve Albanese-ből, akinek országos megítélését durván megtépázta a büdzsé. A YouGov azt mérte, hogy két hét leforgása alatt 12 ponttal zuhant a kormányfő nettó megítélése.

Az Egyesült Államok két csendes-óceáni szövetségese, Anthony Albanese ausztrál és Takaicsi Szanae japán miniszterelnök sajtótájékoztatót tart a canberrai parlamentben 2026. május 4-én. Fotó: MTI/EPA/Mick Tsikas

Úgy tűnik, hogy a Munkáspárt ellentmondásos és eléggé szövevényes reformjának egyelőre félrecsúszott a kommunikációja, ami nemcsak Albenese renoméjában, hanem abban is meglátszik, hogy még azokat sem győzte meg, akik állítólag nyernének vele. A Redbridge kutatása alapján az ezredfordulós generációnak mindössze negyede, a Z generáció tagjainak pedig csupán 13 százaléka gondolja, hogy jobban jár az új költségvetéssel.

Kos Samaras, a RedBridge Group igazgatója és a Munkáspárt volt stratégája szerint az új költségvetés nem feltétlenül azért vált megosztóvá, mert az ausztrálok egy része a balos kormánnyal, míg a másik a jobboldali Koalícióval értene egyet. Samaras úgy gondolja, az utca emberének inkább csak elege van a két, hagyományosan nagy párt hangos és parttalan cívódásából, miközben ő a számlák befizetésével küszködik.

Ezért érezheti úgy valaki, hogy igazán csak az Egy Nemzet tud hangot adni a frusztrációinak.

A One Nation érdekes módon egyébként nem teljesen osztja a reform liberálisok által hangoztatott piacpárti kritikáját. Habár a tőkenyereségi adó növelését Hanson szintén ellenzi, ő szűkítené a negative gearinget, méghozzá úgy, hogy kettő ingatlanban maximálná a befektetők adójóváírását. Hasonló javaslattal korábban a zöldek álltak elő, ami jól illeszkedik abba, hogy világszerte miképp lavíroznak a jobboldali populisták az állami újraelosztás és a szabadpiac ütközőzónájában, átlépve a hagyományos bal- és jobboldal választóvonalát. Igaz, ezt a 21. századra kiegészítették (helyettesítették?) olyan társadalmi és kulturális törésvonalak – Ausztráliában például a multikulturalizmus, a bevándorlás és a klímaváltozás kapcsán –, melyek kiélezése egyben tarthatja az Egy Nemzet egyre népesebb táborát is, hiába csápolnak benne a már említett nagyvállalkozók és az alsó- és középosztálybeliek egyszerre.

Lehet miniszterelnök Hanson?

Sokáig tartotta magát az a feltételezés, hogy a rangsorolásos választási rendszer Ausztráliában gátat szabhat a radikális erők hatalomba kerülésének,

mára azonban lehetetlenné vált kijelenteni, hogy a kritikusai által rasszistának titulált Pauline Hansonből sosem válhat kormányfő.

A Redbridge adatai azt mutatják, hogy immár minden negyedik választó az évtizedekig az ausztrál politika perifériájára szorított politikust szeretné látni következő miniszterelnökként. Ebben az összevetésben ugyan Albanese áll még az élen 31 százalékkal, ám a momentum Hanson kezében van.

NEW: Pauline Hanson has increased her preferred prime minister support in the latest RedBridge/Accent poll pic.twitter.com/p4O6ufvHSX https://t.co/p4O6ufvHSX — AusPoll (@AusPoll6) June 1, 2026

Képes lennék ellátni a feladatot? Hiszem, hogy képes lennék rá. Hiszem, hogy megvan hozzá a képességem, de még másfél év van hátra a választásokig

- felelte Hanson arra a kérdésre, hogy el tudná-e vezetni a kontinensnyi országot. A fish and chipset áruló könyvelőből lett politikus mindazonáltal óva intette szimpatizánsait attól, hogy előre igyanak a medve bőrére, mondván, attól még, hogy országszerte kétségbeesetten változást akarnak,

ez csak egy közvélemény-kutatás. Az igazi közvélemény-kutatás a választás napján lesz.

Albanese abban reménykedhet, amit a populista pártvezér említett: van még esélyük korrigálni a következő választásokig, ráadásul egyelőre az rajzolódik ki a felmérésekből, hogy a Koalíció helyett a radikálisabb Egy Nemzettel való párbaj a Labor konyhájára is hozhat. A YouGov azt találta, hogy Albanese előnye a kormányfői összehasonlításban 2 pontról 6 százalékpontra nőne, amennyiben nem Taylorral, hanem Hansonnal kellene összecsapnia.

NEW: Pauline Hanson has increased her preferred prime minister support in a head-to-head matchup against Anthony Albanese, while Angus Taylor has narrowed the gap in his matchup to just two points pic.twitter.com/yFjMiwCcWM https://t.co/yFjMiwCcWM — AusPoll (@AusPoll6) June 3, 2026

A túlélésért küzdő Liberális Párt közben egy ismerős archoz fordult, hogy mentse, ami menthető. Nemrég a 2013 és 2015 között miniszterelnökként szolgáló Tony Abbottot választották meg egyhangúlag pártelnöknek. A határozott jobboldaliként és hatékony kampányolóként számontartott Abbott nemrég

a Liberális Párt politikai bátortalanságát tette felelőssé a One Nation megerősödéséért,

mivel szerinte a konzervatív szavazók elveszítették a hitüket abban, hogy lesz még valaha valódi képviseletük. Az elnöki tisztség egyébként a pártszervezet operatív irányítását, a toborzást, az adománygyűjtést és a stratégiai irányvonal felügyeletét foglalja magában. A következő hónapok egyik fő kérdése tehát, hogy megáll-e a Koalíció zuhanórepülése, vagy végleg átveszi a helyét az Egy Nemzet a politikai paletta jobboldalán. Ahogy azt a büdzsé kapcsán láthattuk, Hanson sikere nem a túlzottan merev ideologikusságban, hanem a status quo elutasításában és a provokatív szókimondásban, a figyelem megragadásában rejlik. Meglátjuk, hogy előbbi vagy utóbbi irányba hoz elmozdulást az Abbottal való erősítés.

A liberálisoknak mindazonáltal a másik oldalukra ugyanúgy érdemes lenne figyelni: több pártfüggetlen képviselő – akiket a 2022-es áttörésük óta „türkizekként” szokás emlegetni – a pletykák szerint ugyanis

egy új centrista párt gründolásán munkálkodhat, amivel elszívhatnák a Liberális Párt megmaradt mérsékelt szavazóit, de akár politikusait is.

Noha vannak olyan függetlenek, akik nem repesnek az ötlettől, mivel nem akarják magukra venni bármilyen párt béklyóját, a kampányfinanszírozási szabályok alapján jóval kifizetődőbb lenne a közös indulás. Az eleve felfordulásban lévő ausztrál pártrendszer tehát hamarosan bővülhet még egy tömörüléssel, amely elsősorban a liberálisok egykori nagy- és kertvárosi bástyáit bontaná tovább.

NEW: One Nation would become the official opposition – with the Liberal/National Coalition risking falling to just SEVEN seats – according to an MRP model released by RedBridge/Accent last night pic.twitter.com/Ly3Y6pfXCp https://t.co/Ly3Y6pfXCp — AusPoll (@AusPoll6) May 23, 2026

Ha most járulnának az urnákhoz Ausztráliában, a RedBridge becslése alapján a Munkáspárt épphogy többséget szerezne a 150 fős alsóházban, míg a One Nation 53 képviselőre számíthatna hivatalos ellenzékként. Korábbi cikkünkben megírtuk, hogy miként a Nigel Farage-féle brit Reform UK, úgy

az Egy Nemzet útja sem egyenes a hatalomba, hisz számos kihívással szembesülhetnek még.

kezdve a protestpárt valódi, kormányzóképes alternatívára való lefordításával, a „one man show”-szerű felépítésen át, egészen a széles közönség számára elfogadható jelöltek kiválasztásáig, tekintettel a rangsorolásos rendszerre. Ráadásul számos szakpolitikai kérdésben mintha még csak most indult volna a pártprogram lyukainak betömése. Az pedig már csak holmi technikai kérdés, hogy az ausztrál kormányfő a szokásjog szerint a képviselőházban ül, míg Hanson szenátor, szóval a következő választáson alsóházi mandátumért kellene ringbe szállnia.

Amennyiben viszont a brithez hasonlóan folytatódik az ausztrál pártpaletta széttöredezése, meglehet, hogy a legkésőbb 2028-ban esedékes választás immár nem a két hagyományos párt küzdelme lesz, hanem az lesz a tét, hogy a Munkáspárt vezette progresszív blokk – beleértve a zöldeket és akár a türkizeket – vagy az Egy Nemzet alakíthat-e kormányt, kiegészülve az összezsugorodott tradicionális jobboldallal. Az egykor brit gyarmat Ausztrália belpolitikai folyamatai, mondhatni, beérték az Egyesült Királyságot, hisz ez a forgatókönyv tökéletesen rímelne a brit közélet alakulására.