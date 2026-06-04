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Készülnek a legrosszabbra: az Egyesült Államok és szövetségesei soha nem látott műveletbe kezdtek a feszült térségben
Globál

Készülnek a legrosszabbra: az Egyesült Államok és szövetségesei soha nem látott műveletbe kezdtek a feszült térségben

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Az idei Balikatan hadgyakorlat minden korábbinál nyíltabban a Tajvani-szoros felé orientálódott. A Fülöp-szigetek, az Egyesült Államok és Japán összesen 17 ezer katonája tizennyolc napon át gyakorolta egy esetleges kínai offenzíva elhárítását, elsősorban az észak-luzoni térségben - tudósított a The Diplomat.

A Balikatan fokozatos átalakulása 2022-ben vette kezdetét, amikor Washington és Manila szorosabbra fűzte a Rodrigo Duterte elnöksége alatt meglazult szövetségét. A hangsúly ekkor még a Dél-kínai-tengerre helyeződött, majd 2024-től fokozatosan északabbra, Luzon és Tajvan közé tolódott. A Batanes-szigetek, valamint Ilocos Norte és Cagayan tartományok amerikai és fülöp-szigeteki csapatokat, új rakétatelepítéseket és katonai infrastrukturális beruházásokat kaptak.

A 2026-os hadgyakorlat ezt a trendet nemcsak folytatta, hanem jelentősen ki is terjesztette.

Luzon stratégiai jelentősége rendkívüli egy esetleges tajvani válsághelyzetben. A sziget mindössze 320 kilométerre fekszik Tajvantól – a kínai szárazföldet leszámítva ez a legközelebbi jelentős szárazföldi terület. A Luzon és Tajvan közötti szigetsorban telepített rakéták és szenzorok képesek lennének ellenőrzés alatt tartani, vagy legalábbis megnehezíteni az áthaladást az első szigetláncon. Az amerikai mobil rakétavetők és harci repülőgépek Luzonról könnyedén elérnék a Kaohsziung környéki vizeket, azaz Tajvan legnagyobb kikötőjét, amely egy kínai invázió elsődleges célpontja lenne.

A hadgyakorlat logisztikai szempontból is jelentős újítást hozott. A korábbi években az amerikai erők a jól kiépített Subic-öböl bázisait használták, idén azonban a tengerészgyalogság felszerelését először Észak-Mindanaón rakták ki, és onnan polgári hajókkal szállították tovább Észak-Luzonra. Ez az alternatív útvonal csökkenti a Dél-kínai-tengerre néző nagy kikötők sebezhetőségét a kínai nagy hatótávolságú rakétákkal szemben.

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A manőver során a tíz nyilvánosan bejelentett rakétatelepítés és éles lövészet közül hat Észak-Luzonon zajlott. A Luzon-szorosban az amerikai különleges erők első alkalommal vetettek be az Indo-csendes-óceáni térségben ukrán mintájú öngyilkos drónhajót egy célhajó elsüllyesztésére – ez a technológia korábban az orosz Fekete-tengeri Flotta ellen bizonyult rendkívül hatékonynak. A záró fázisban japán hajóelhárító rakéták, amerikai HIMARS rakéták és egy Tomahawk cirkálórakéta indítását is gyakorolták. Ezzel párhuzamosan

egy nagyszabású partraszállás-elhárító hadműveletet is végrehajtottak fülöp-szigeteki, japán, kanadai és amerikai szárazföldi egységek,

amelynek során drónrajok támadtak a kínai ZBD-05 típusú kétéltű harcjárműveket imitáló célpontokra. A Balikatan 2026 több történelmi mérföldkövet is felállított. Ez volt a legnagyobb létszámú manőver a sorozat történetében, amelyen Japán először vett részt teljes jogú partnerként, és most először indítottak cirkáló-, valamint hajóelhárító rakétákat a gyakorlat során.

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Címlapkép forrása: Ezra Acayan/Getty Images

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