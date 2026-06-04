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Kimondta az ukrán főparancsnok: drámai fordulat jöhet a drónháborúban
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Kimondta az ukrán főparancsnok: drámai fordulat jöhet a drónháborúban

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Ukrajna "kis légvédelme" májusban több mint 3500 ellenséges drónt semmisített meg - közölte Telegram-oldalán Olekszandr Szirszkij, az ukrán haderő főparancsnoka. Elmondása szerint megkezdődött az ukrán légvédelem negyedik lépcsőjének kiépítése, ugyanakkor hamarosan Oroszország minden második csapásmérő drónja sugárhajtással működhet, amivel meggyűlhet Kijev baja.

Szirszkij bejegyzésében rámutatott, hogy a napi rendszerességű orosz légitámadások jóval súlyosabb pusztítást végeznének a drónelhárító képességek rendszerszintű fejlesztése nélkül. Napjainkra az orosz légi támadóeszközök többségét már elfogó drónok semlegesítik - tette hozzá.

Májusban az ukrán elfogó drónok összesen több mint 3500 pilóta nélküli repülőeszközt semmisítettek meg Szirszkij szerint, ám a lelőtt eszközök száma mellett a védelmi rendszer hatékonysága is javult. A főparancsnok közölte, a kimagasló eredmény elsősorban a második védelmi vonalért felelős Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek tudható be, amely májusban több mint 1200 drónt ártalmatlanított önmagában.

Az ukrán hadsereg folyamatosan növeli az elfogó drónokat kezelő személyzet létszámát és fejleszti a kiképzést, ezzel párhuzamosan pedig

zajlik a jelenleg háromlépcsős légvédelmi rendszer negyedik elemmel történő kibővítése.

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Ez további két terület védelmét biztosítja majd. A hadsereg légierejét szintén aktívan bevonják a feladatokba, így az ukrán helikopterek májusban több mint 440 orosz drónt semmisítettek meg. Szirszkij szerint a forgószárnyas gépeket korszerű felderítő- és célzóeszközökkel szerelik fel, valamint új rakétafegyverzettel bővítik az arzenáljukat.

Az ukrán hadsereg főparancsnoka ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az orosz fél folyamatosan változtatja a drónbevetési taktikáját, növeli az indított eszközök számát és javítja azok minőségét.

Az orosz tervek szerint a sugárhajtású csapásmérő drónok aránya hamarosan elérheti az 50 százalékot,

ami újabb kihívás elé állítja az ukrán légvédelmet. Emellett továbbra is sürgető kérdés az elfogó drónokhoz szükséges robbanófejek utánpótlása, bár az ukrán fegyveres erők már dolgoznak a saját gyártási kapacitásaik bővítésén.

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