A Soar Atlas által közzétett új műholdfelvételeken egy megsemmisült hangár látható az Ali asz-Szalím légibázison. A felvételek alapján a támaszpont környéke megperzselődött, és a közelben több becsapódási kráter is azonosítható. Ez

éles ellentmondásban áll a CENTCOM közleményével, amely szerint az Irán által Kuvait felé kilőtt két ballisztikus rakéta még a célba érés előtt megsemmisült vagy becsapódott.

Irán szerdán több ballisztikus rakétát indított a térség országai ellen. Míg a Bahreint célzó három rakétát a légvédelem semlegesítette, a kuvaiti becsapódások súlyos károkat okoztak. A kuvaiti külügyminisztérium megerősítette, hogy iráni rakéták érték el a kuvaiti nemzetközi repülőtér területét, valamint több diplomáciai képviseletet is. A támadásokban egy indiai állampolgár életét vesztette, hatvanan pedig megsérültek.

A repülőtérről készült videókon az egyes terminálban tomboló tűz, beomlott tetőszerkezet és hatalmas füstoszlopok láthatók. A kuvaiti védelmi minisztérium szóvivője, Szaúd al-Otaján dandártábornok bűnös iráni agressziónak nevezte a történteket. A felelősség kérdésében élesen eltérnek a felek álláspontjai. Teherán a Tasznim hírügynökségen keresztül közölte, hogy a Forradalmi Gárda nem vette célba a kuvaiti repülőteret, a károkat pedig valójában egy amerikai Patriot légvédelmi rakéta okozta. A CENTCOM ezt határozottan cáfolta, és a repülőtér elleni csapást szándékos, előre megfontolt és indokolatlan támadásnak minősítette. A legújabba felvételek is azt bizonyítják, hogy valóban az iszlamista hatalom vonható felelősségre a támadás miatt:

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