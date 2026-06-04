Komoly fordulat Amerikában: keresztbe tettek Donald Trumpnak, már saját párttársai is leállítanák a háborút

A lépés fordulattal ér fel, Háborús határozat ugyanis most ment át legelőször a Kongresszus bármely kamaráján Irán februári megtámadása óta.

A korábbiakhoz képest változtatott álláspontján a maine-i demokrata, Jared Golden, aki eddig kivétel nélkül leszavazta a háborús indítványokat, a demokraták összezárásánál azonban négy republikánus képviselő újdonsült támogatása még ennél is kulcsfontosságúbb volt az elfogadáshoz. Saját pártjának elnökével szemben szavazott a pennsylvaniai Brian Fitzpatrick, a kentuckyi Thomas Massie, a michigani Tom Barrett és az ohiói Warren Davidson.

A törvényjavaslat elfogadása elsősorban szimbolikus, mivel még át kellene mennie a szintén republikánusok által ellenőrzött szenátuson is. Ha pedig valamilyen módon mégis az elnök asztalára kerülne aláírásra,

Donald Trump nagy valószínűséggel megvétózná.

Egy, az elnök háborús jogköreinek korlátozásáról szóló tervezet tárgyalását a felsőház is megszavazta még májusban – ami a hetedik ilyen kezdeményezés volt –, de a szenátus nem vette még napirendre.

A [határozat] mai elfogadása jelentős fordulópontot jelez: egyre több republikánus hallgat a saját választóira, akik nem akarnak egy újabb, nyílt végű háborút a Közel-Keleten

- nyilatkozta a tervezet egyik demokrata benyújtója, Gregory Meeks.

Az amerikai elnök háborús jogköreiről egy 1973-as törvény szól, amely többi között 60 napban maximálja a kongresszusi jóváhagyás nélkül folytatható katonai műveletek hosszát. A Fehér Ház szerint a vietnámi háború idejéből származó törvény okafogyott, mivel április eleje óta papíron tűzszünet van az amerikai, izraeli és iráni erők között, bár a fegyvernyugvást azóta több ízben megsértették a felek.

Donald Trump szerdán az elnöki hivatalban újságírók előtt azt hangoztatta, hogy az egyeztetések Iránnal "nagyon jól" haladnak, és közölte, hogy hétvégére akár megállapodás is létrejöhet.

Az amerikai elnök kijelentette, hogy az Iránnal fennálló tűzszünetet érvényesnek tekinti, az elmúlt napok kölcsönös katonai csapásainak ellenére.

A világ azon részén a tűzszünet az, amikor valaki mérsékelten nyit tüzet

- magyarázta Trump.

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