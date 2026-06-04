Közel 600 drón vadászott célpontra az éjszaka leple alatt: nem kímélik egymást a háborúzó felek, sok az áldozat

Herszon megyében összesen 53 települést ért tüzérségi támadás június 4-én. Olekszandr Prokudin kormányzó tájékoztatása szerint

hat ember életét vesztette, huszonhatan pedig megsebesültek, köztük egy gyermek.

A Dnyeper partján fekvő megyeszékhelyet, Herszont – amellyel szemben, a folyó túloldalán orosz ellenőrzésű területek húzódnak – különösen súlyos csapások érték, az orosz drónok többször is lakónegyedeket támadtak.

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország az éjszaka folyamán 293 drónt és egy Iszkander-M típusú ballisztikus rakétát indított, melyekből a légvédelemnek 264-et sikerült semlegesítenie. Legalább 24 drón és egy rakéta 11 különböző helyszínen csapódott be, míg további 12 ponton a lehulló roncsok okoztak anyagi károkat.

Donyeck megyében az orosz támadások három ember életét követelték Kramatorszkban, kettőét pedig Druzskivkában, miközben a régióban összesen 11-en sebesültek meg – számolt be a helyzetről Vadim Filaskin kormányzó. Harkiv megyében 17 települést és magát a megyeszékhelyet is találat érte, aminek következtében három ember meghalt, 21-en pedig megsérültek, a városban egy nő vesztette életét.

Szumi régióban egy civil vesztette életét és tízen sebesültek meg, míg Zaporizzsja megyében szintén egy halálos áldozatról és négy sérültről számoltak be a hatóságok. A szomszédos Dnyipropetrovszk megyében 14-en sebesültek meg, közülük ketten a pavlohrádi járásban az éjszakai támadás során.

Kijev megye Boriszpil régiójában szintéb csapás ért egy ipari létesítményt, tüzet okozva a helyszínen és megsebesítve egy embert. A tűzoltás még folyamatban van.

Szakadatlan tűz alatt a Krím

Ukrajna mindeközben az Oroszország által 2014-ben annektált Krímben folytatta a támadásait.

Szergej Akszjonov, a félsziget Oroszország által kinevezett vezetője közölte, az ukrán erők célba vették Szimferopol egyik ipari, nem lakóövezeti részét. Az ukrán támadásban hárman életüket vesztették, heten pedig megsérültek. Akszjonov szerint a Krím keleti részén egy agglomerációs vonatot ért ukrán dróntámadásban egy ember meghalt, míg hárman megsérültek.

A Krím másik kulcsfontosságú városában, Szevasztopolban a kormányzói tájékoztatás szerint a légvédelem több mint 20 ukrán drónt semmisített meg. Bár személyi sérülésről nem érkezett jelentés, a lehulló drónroncsok több épületben is károkat okoztak a kikötővárosban mintegy 5 órán át tartó légiriadó alatt.

Mint korábban megírtuk, a Krímben üzemanyag-jegyeket vezettek be, miután az ukrán dróntámadások megbénították a félszigetre vezető közúti utánpótlási vonalakat. A szevasztopoli benzinkutaknál hosszú sorok alakultak ki, egyes településeken pedig napokig nem volt elérhető az üzemanyag. Szerdán 8 ember meghalt, 10 utas pedig megsérült, miután Oroszország szerint ukrán dróntámadás ért egy buszt a Krímben. Kijev nem kommentálta a csapást.

A moszkvai védelmi minisztérium szerint csütörtökre virradó éjjel az orosz légvédelem 272 ukrán repülőgép-típusú, pilóta nélküli légi járművet fogott el és semmisített meg 11 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger fölött.

Orosz tájékoztatás szerint a Brjanszk megyei Gyemjankiban egy nő életét oltotta ki dróntámadás, míg a voronyezsi régió légterében 20 drónt semmisítettek meg az éjjel. Több Volga-parti város repülőterének forgalmát felfüggesztették.

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