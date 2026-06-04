Közel harminc év után tért vissza a tengerre az orosz flotta megújult óriáshajója

Az orosz közlekedési minisztérium június 1-jei bejelentése alapján a hajó május 31-én hagyta el a dokkot. Az Admiral Nahimovot eredetileg Kalinyin néven állították hadrendbe 1988. december 30-án, majd 1997-ben vonták ki az aktív szolgálatból, és 1999-ben került a Szevmas hajógyárba.

A modernizáció így csaknem 27 évig tartott, ami lényegesen hosszabb idő, mint amit a cirkáló aktív szolgálatban töltött.

A cirkáló visszatérése egyúttal rávilágít az orosz felszíni flotta jelentős zsugorodására is. Az eredetileg négy egységből álló, 1144-es Orlan tervszámú osztályból kettőt már leselejteztek, egy további egységet pedig várhatóan modernizáció nélkül vonnak ki a hadrendből. Így kizárólag az Admiral Nahimov esett át teljes átépítésen, vagyis a posztszovjet Oroszország egyik legnagyobb haditengerészeti projektje mindössze egyetlen bevethető cirkálót eredményezett.

A Szevmas műhelyeiből kikerült hadihajó alapvetően különbözik attól a változattól, amely a kilencvenes évek végén a szárazdokkba került. A hidegháborús korszak fő csapásmérő fegyverzetét, a húsz darab P–700 Granit hajók elleni rakétát teljesen leszerelték. Helyükre tíz darab univerzális UKSZK indítómodult építettek be, amelyek összesen nyolcvan függőleges indítócellát tartalmaznak. Ezekből Kalibr robotrepülőgépek, P–800 Oniksz hajók elleni rakéták, 3M22 Cirkon hiperszonikus rakéták, valamint Otvet tengeralattjáró-elhárító rakéták indíthatók.

A légvédelmi rendszert a Fort-M rakétarendszer köré építették újjá, amelyet hat Pancir-M légvédelmi komplexum, új tűzvezető rendszerek és korszerű radarok egészítenek ki. A modernizációnak köszönhetően a hajó fegyverzeti rugalmassága és csapásmérő képessége is nagyságrendekkel felülmúlja a szovjet korszakbeli szintet.

Az Admiral Nahimov elsődleges feladata az Északi Flotta stratégiai hadműveleti körzetének védelme lesz az Arktiszon, beleértve a ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjárók bázisainak biztosítását, ami Moszkva nukleáris elrettentési stratégiájának egyik kulcseleme. Bár az atommeghajtás korlátlan hatótávolságot biztosít a sarkvidéki műveletekhez, a szakértők rámutatnak arra, hogy a hajó harci értéke nagymértékben függ a célmegjelölő hálózatok megbízhatóságától.

Ráadásul az orosz haditengerészet ezzel a lépéssel tűzerejének jelentős részét egyetlen, rendkívül értékes platformon összpontosítja.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons. A címlapkép illusztráció, az Admiral Usakov látható rajta. Az Usakovot Moszkva már kivonta a szolgálatról, jelenleg szárazdokkban várja a szétszerelést.