Közeli felvétel érkezett: brutális találatot kapott a Bojkij – Lángokban az orosz flotta korvettje

Közeli felvétel érkezett az ukrán dróntámadás után a Bojkijról, arról az orosz katonai korvettről, melyet hajnalban ukrán drónok találtak el.

A Bojkij a Szentpétervár melletti Kronstadt kikötőjében tartózkodott, amikor ukrán drónok találták el – a létesítmény kb. 1000 kilométerre található az orosz-ukrán államhatártól.

Most közeli felvétel érkezett, melyen az látható, hogy

a hadihajó súlyos károkat szenvedett, a gép még reggel is lángolt.

A Bojkij az orosz haditengerészet egyik Projekt 20380-as korvettje, a szentpétervári Szevernaja Verf hajógyárban építették. A hajót 2011-ben bocsátották vízre, majd 2013-ban állt szolgálatba a Balti Flottánál. Feladata elsősorban a part menti hadműveletek támogatása, a felszíni hajók és tengeralattjárók elleni harc, valamint légtérvédelmi feladatok ellátása.

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