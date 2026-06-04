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Különös hibrid tűnt fel Ukrajnában: modern nyugati fegyvert kapott a szovjet konzervdoboz
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Különös hibrid tűnt fel Ukrajnában: modern nyugati fegyvert kapott a szovjet konzervdoboz

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Ukrajna jelentős lépést tehetett páncélozott csapatainak korszerűsítésében, miután a 146. önálló javító- és műszaki mentőezred által 2026. június elején közzétett felvételeken egy szovjet gyártmányú BMP gyalogsági harcjárműre szerelt, spanyol fejlesztésű Guardian 30 távirányítású fegyvertorony látható. Ez a fejlesztés egy szélesebb körben is alkalmazható haditechnikai modernizációs stratégia része lehet - jelentette az Army Recognition.

A felvételeken egy szállítás közben megörökített BMP látható, amelyre a spanyol Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) által kifejlesztett Guardian 30 távirányítású fegyverrendszert integrálták. A harceszköz egy 30 milliméteres gépágyúval, stabilizált tűzvezető rendszerrel és korszerű elektrooptikai szenzorcsomaggal rendelkezik, amely az elavult szovjet platformot a modern harctéri követelményeknek megfelelő fegyverré alakítja át. Bár sem az ukrán hatóságok, sem az EM&E nem erősítette meg hivatalosan a jármű pontos konfigurációját, a felvételek alapján a Guardian 30-as torony alkalmazása egyértelműnek tűnik.

Az átalakítás jól illeszkedik Ukrajna hibrid modernizációs koncepciójába, amelynek lényege, hogy

a szovjet korszakból örökölt alvázak mobilitását és páncélvédettségét korszerű nyugati célzó- és fegyverrendszerekkel ötvözik.

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Ez a megközelítés lényegesen gyorsabb és költséghatékonyabb utat kínál a gépesített lövészcsapatok harcképességének újjáépítéséhez, mint a teljes járműpark lecserélése.

A Guardian 30 integrálása azért is bír kiemelt jelentőséggel, mert Ukrajna még mindig jelentős számú szovjet gyártmányú gyalogsági harcjárművel rendelkezik, amelyek a drónokkal telített és tüzérségi tűznek kitett modern csatatéren az eredeti formájukban rendkívül sebezhetőek. A távirányítású fegyverrendszer alkalmazása nemcsak a tűzerőt növeli érdemben, hanem a kezelőszemélyzet túlélési esélyeit is javítja, mivel a katonáknak nem kell a lövegtoronyban tartózkodniuk, hanem védettebb helyről irányíthatják a fegyverzetet.

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Címlapkép forrása: Portfolio/Reuters

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