Különös hibrid tűnt fel Ukrajnában: modern nyugati fegyvert kapott a szovjet konzervdoboz

A felvételeken egy szállítás közben megörökített BMP látható, amelyre a spanyol Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) által kifejlesztett Guardian 30 távirányítású fegyverrendszert integrálták. A harceszköz egy 30 milliméteres gépágyúval, stabilizált tűzvezető rendszerrel és korszerű elektrooptikai szenzorcsomaggal rendelkezik, amely az elavult szovjet platformot a modern harctéri követelményeknek megfelelő fegyverré alakítja át. Bár sem az ukrán hatóságok, sem az EM&E nem erősítette meg hivatalosan a jármű pontos konfigurációját, a felvételek alapján a Guardian 30-as torony alkalmazása egyértelműnek tűnik.

A BMP-1/2 fitted with a Spanish Guardian 30 remote weapon station armed with a 30 mm autocannon has been spotted in service with Ukraine’s 146th Separate Reconnaissance and Strike Battalion. pic.twitter.com/ZBxCL0gL9o https://t.co/ZBxCL0gL9o — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) June 2, 2026

Az átalakítás jól illeszkedik Ukrajna hibrid modernizációs koncepciójába, amelynek lényege, hogy

a szovjet korszakból örökölt alvázak mobilitását és páncélvédettségét korszerű nyugati célzó- és fegyverrendszerekkel ötvözik.

Ez a megközelítés lényegesen gyorsabb és költséghatékonyabb utat kínál a gépesített lövészcsapatok harcképességének újjáépítéséhez, mint a teljes járműpark lecserélése.

A Guardian 30 integrálása azért is bír kiemelt jelentőséggel, mert Ukrajna még mindig jelentős számú szovjet gyártmányú gyalogsági harcjárművel rendelkezik, amelyek a drónokkal telített és tüzérségi tűznek kitett modern csatatéren az eredeti formájukban rendkívül sebezhetőek. A távirányítású fegyverrendszer alkalmazása nemcsak a tűzerőt növeli érdemben, hanem a kezelőszemélyzet túlélési esélyeit is javítja, mivel a katonáknak nem kell a lövegtoronyban tartózkodniuk, hanem védettebb helyről irányíthatják a fegyverzetet.

Címlapkép forrása: Portfolio/Reuters