Levelet küldött Putyinnak Volodimir Zelenszkij - Azt üzeni, ideje lezárni a háborút!

Nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Vlagyimir Putyin orosz elnöknek.

A terjedelmes írás az elnök weboldalán tekinthető meg, ukrán nyelven.

Az ukrán elnök béketárgyalásokat kezdeményez Vlagyimir Putyinnal – azt írja, nem kell, hogy a dialógus helyszíne Kijev vagy Moszkva legyen, felveti, hogy Svájcban, Törökországban vagy valamelyik arab országban találkozzanak.

Zelenszkij szerint a jelenlegi frontvonalaktól lehetne kezdeni a területi vita rendelését, ezért tűzszünetet ajánl a háborúban.

Emellett teljes fogolycserét is javasol, amely az Ukrajnából elhurcolt gyerekekre is kiterjedne. Hangsúlyozza azt is, hogy szerinte újfajta biztonsági megállapodásra van szükség, melybe Európát is be kell vonni.

Zelenszkij azt írja: Ukrajna nagy része nem akar háborút – szerinte így érez Oroszország nagy része is. Azt kéri Putyintól, hogy „ne féljen kiszállni a háborúból”, szerinte erre van most a legnagyobb szükség.

Arra is kitér, hogy Ukrajna tud arról, hogy Oroszország 2028-ig húzódó háborút tervez és Moszkva reméli, hogy Belaruszt is be tudják rántani, valamint Transznisztriához is hozzáférnek majd.

Zelenszkij arról is ír, hogy szerinte, ha az orosz vezetés nem zárja most le a háborút, hamarosan már az életükért kell, hogy küzdjenek az orosz vezetők.

Ez nem Ukrajna fenyegetése. Ezek orosz történelmi tények, melyeket ti is ismertek: ha az oroszok elfáradnak, változás jön”

– írta Zelenszkij.

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