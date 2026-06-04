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Máris reagált Oroszország Volodimir Zelenszkij levelére
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Máris reagált Oroszország Volodimir Zelenszkij levelére

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Reagált a Kreml sajtófőnöke, Dmitrij Peszkov Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Vlagyimir Putyin orosz vezetőnek címzett nyílt levelére.

A levélben Zelenszkij a háború lezárását sürgeti és konkrét megoldási javaslatokat fogalmaz meg. Tartalmáról ebben a cikkben írtunk:

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A Kreml sajtófőnöke máris reagált az ukrán vezető levelére.

Igen, láttuk. Egy elnöki esemény során jelent ez meg. Az elnök [Putyin] még nem tudta átolvasni”

– mondta Dmitrij Peszkov.

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Azt mondta: a sajtószolgálat eljuttatja majd az orosz elnöknek a levelet, ha Putyin végzett az üzbég elnökkel való megbeszéléssel.

Más kommentárt Peszkov nem fűzött az üzenethez.

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