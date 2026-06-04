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Megalakult a szlovén kormány, újra miniszterelnök lett Orbán Viktor szövetségese

MTI
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Megszavazta a szlovén parlament csütörtökön a Janez Janša vezette új szlovén kormányt.

A 90 tagú képviselőház 49 igen és 30 nem szavazattal hagyta jóvá Szlovénia 16. kormányának miniszteri névsorát. A Janez Janša vezette kabinetben 15 miniszter kapott helyet.

A kormánykoalíciót a Szlovén Demokrata Párt (SDS), a Demokraták, valamint az Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Fokus alkotta hármas szövetség adja. A kabinetet támogatta továbbá az ellenzéki Igazság (Resni.ca) öt képviselője, valamint a nemzeti közösségek két képviselője is.

Janša, aki jó viszonyt ápolt a leköszönt magyar miniszterelnökkel, Orbán Viktorral, korábban már háromszor volt szlovén kormányfő:

2004 és 2008, 2012 és 2013, valamint 2020 és 2022 között.

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