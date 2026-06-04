Megszólalt Moszkva Magyar Péterről: ilyen kapcsolatot építene Oroszország az új kormánnyal

Készek vagyunk az együttműködésre [Magyar Péter miniszterelnök kabinetjével], amelyet az április 12-i választások eredményei alapján alakult meg. Készek vagyunk ezeknek a kapcsolatoknak a fejlesztésére a pragmatizmus és természetesen az érdekek kölcsönös figyelembevétele alapján, a nemzetközi és kétoldalú napirend széles körében
- mondta Zaharova a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon nyilatkozva.
Korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője fejezte ki az orosz készséget az új magyar kormánnyal való párbeszédre, Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója pedig azt közölte, hogy az orosz állami nukleáris energetikai vállalat a Paks II projektet illető minden kérdésre választ tud adni Budapestnek.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ludovic Marin
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