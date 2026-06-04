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Megszólalt Moszkva Magyar Péterről: ilyen kapcsolatot építene Oroszország az új kormánnyal
Globál

Megszólalt Moszkva Magyar Péterről: ilyen kapcsolatot építene Oroszország az új kormánnyal

MTI
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Oroszország készen áll arra, hogy pragmatikus kapcsolatokat építsen ki Magyarország új kormányával - jelentette ki Marjia Zaharova orosz külügyi szóvivő a RIA Novosztyi hírügynökség által csütörtök hajnalban kiadott nyilatkozatában.

Készek vagyunk az együttműködésre [Magyar Péter miniszterelnök kabinetjével], amelyet az április 12-i választások eredményei alapján alakult meg. Készek vagyunk ezeknek a kapcsolatoknak a fejlesztésére a pragmatizmus és természetesen az érdekek kölcsönös figyelembevétele alapján, a nemzetközi és kétoldalú napirend széles körében

- mondta Zaharova a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon nyilatkozva.

Korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője fejezte ki az orosz készséget az új magyar kormánnyal való párbeszédre, Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója pedig azt közölte, hogy az orosz állami nukleáris energetikai vállalat a Paks II projektet illető minden kérdésre választ tud adni Budapestnek.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ludovic Marin

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