Onnan kaphat súlyos pofont a felemelkedő nagyhatalom, ahonnan nem gondolta volna: beinthet a szigetország

A múlt hónapban megválasztott miniszterelnök az Anthony Albanese ausztrál kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy a kínai biztonsági megállapodást a többi országgal kötött hasonló szerződésekhez hasonlóan felülvizsgálják. A 2022-es paktumot Manasseh Sogavare korábbi miniszterelnök írta alá, akit Peking legmegbízhatóbb csendes-óceáni szövetségesének tartottak. Az egyezmény titoktartási záradékot tartalmaz, így Wale elmondása szerint csak az ausztráliai utazása előtti napon kapta kézhez a dokumentumot, miután több kulcspozícióból is le kellett váltania tisztviselőket.
Ausztrália és az Egyesült Államok korábban élesen bírálta az egyezményt, mivel az megnyithatja az utat az állandó kínai haditengerészeti jelenlét előtt a Csendes-óceán déli részén.
A Salamon-szigetek 2019-ben vonta meg Tajvantól a diplomáciai elismerést Peking javára, ami után a nyugati szövetségesekkel ápolt viszonya megromlott. Kína azóta a stratégiai fekvésű szigetállam legnagyobb kétoldalú hitelezőjévé vált, a kínai bankoktól az infrastrukturális projektekre felvett hitelek állománya pedig tavaly megduplázódott.
Ausztrália igyekezett kihasználni a kormányváltás adta lehetőséget a kétoldalú kapcsolatok helyreállítására. Albanese bejelentette, hogy a két ország átfogó, új szerződés kidolgozásába kezd, miközben elmélyítik a rendészeti együttműködést is, hiszen Ausztrália a csendes-óceáni térség meghatározó biztonsági partnerévé kíván válni. Wale szintén hangsúlyozta, hogy a térség országainak a régión belüli partnereikre kellene támaszkodniuk a biztonsági kérdésekben.
A két vezető megállapodott egy nagyszabású rendőrségi kiképzési program elindításáról is. A helyi rendőrség bővítésére szánt ausztrál finanszírozás korábban elakadt a Sogavare-kormány idején, amely engedélyezte a kínai rendőröknek, hogy a falvakban lakossági és biometrikus adatokat gyűjtsenek. Wale azt is közölte, hogy Ausztráliával és az Egyesült Államokkal tárgyal a kritikus infrastrukturális beruházások, köztük a kikötők finanszírozásáról, miután
elődje elutasította az amerikai fejlesztési támogatásokat, és helyettük kínai állami vállalatokkal kötött szerződéseket.
Ausztrália az utóbbi időben egymás után köti a kétoldalú megállapodásokat a stratégiailag fontos csendes-óceáni szigetállamokkal, köztük Tuvaluval, Nauruval és Pápua Új-Guineával, amelyeknek jelentős gazdasági támogatást nyújt a kínai biztonsági kapcsolatok korlátozásáért cserébe. Vanuatu és a Fidzsi-szigetek szintén jelezték, hogy közel állnak a hasonló egyezmények aláírásához.
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