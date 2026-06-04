Oroszország rászólt Magyar Péterre

Figyelemmel kísérjük Magyarország új vezetésének megjegyzéseit az országaink kapcsolatáról és Ukrajnával kapcsolatosan is. Azt feltételezzük, hogy a magyar kormány ezekben a kérdésekben is a nép által felruházott felelősség jegyében cselekszik majd, az ország és a nemzeti érdekeik mentén”

– mondta Zaharova.

Hozzátette:

ezen konkrét nyilatkozatok és cselekmények alapján járunk majd el mi is [Magyarországgal kapcsolatosan].”

Zaharova korábban arról beszélt Magyarország kapcsán: Moszkva kész továbbra is együttműködni Budapesttel, várják, hogy együtt dolgozhassanak Magyar Péter kormányával.

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