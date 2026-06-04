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Oroszország rászólt Magyar Péterre
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Oroszország rászólt Magyar Péterre

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Oroszország figyelemmel kíséri Magyarország új vezetésének Ukrajnával kapcsolatos megjegyzéseit és elvárja, hogy a kormány „a nemzeti érdekeire” fókuszáljon, amikor Moszkvával kapcsolatosan kell döntéseket hoznia – idézi Marja Zaharova orosz külügyi szóvivőt a TASZSZ.

Figyelemmel kísérjük Magyarország új vezetésének megjegyzéseit az országaink kapcsolatáról és Ukrajnával kapcsolatosan is. Azt feltételezzük, hogy a magyar kormány ezekben a kérdésekben is a nép által felruházott felelősség jegyében cselekszik majd, az ország és a nemzeti érdekeik mentén”

– mondta Zaharova.

Hozzátette:

ezen konkrét nyilatkozatok és cselekmények alapján járunk majd el mi is [Magyarországgal kapcsolatosan].”

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