Putyin fojtogatni kezdte az EU-ba törekvő országot, Ursula von der Leyen most hatalmas mentőövet dob nekik

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön telefonon beszélt Nikol Pasinján örmény miniszterelnökkel, és segélycsomagot ígért országának, miután Oroszország számos örmény termék behozatalát felfüggesztette.

Ma Nikol Pasinján miniszterelnökkel beszéltem az Örményországot célzó orosz korlátozásokról. Ez nem más, mint gazdasági kényszerítés, ami elfogadhatatlan. Az örmény termékekre vonatkozó exportkorlátozások kiterjesztésével Moszkva a gazdasági kapcsolatokat politikai nyomásgyakorlásra használja fel. Túlságosan is jól ismerjük ezt a játékkönyvet. Ezért áll Európa szilárdan Örményország mellett

– írta von der Leyen.

Megjegyezte,

az Európai Unió több mint 50 millió euró értékű segélycsomagot készít elő Örményországnak,

továbbá megkönnyítik egyes örmény termékek, elsősorban mezőgazdasági termékek behozatalát az EU területére.

Emellett az örmény virágtermesztést is támogatni akarják, miután a virágok importját szintén felfüggesztette Moszkva.

Holnap 10 000 virágból álló szállítmány érkezése várható Lettországba. Ezt további szállítmányok fogják követni

– tette hozzá von der Leyen.

Örményországban, amely tavaly kérvényezte felvételét az EU-ba, vasárnap választásokat tartanak, melyek nagy esélyese a jelenleg is regnáló Nyugat-barát miniszterelnök, Nikol Pasinján. A főbb ellenzéki erők ezzel szemben a Moszkva melletti szorosabb elköteleződést támogatják, ezért Oroszország az utóbbi napokban több nyomásgyakorlásra alkalmas döntést is hozott, többek között örmény zöldségek és gyümölcsök, virágok, halak, borok és brandy behozatalának ideiglenes felfüggesztését.

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