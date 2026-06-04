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Rendkívüli erődemonstráció Oroszországtól: a tenger mélyéről lőtték ki a szuperszonikus rakétát
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Rendkívüli erődemonstráció Oroszországtól: a tenger mélyéről lőtték ki a szuperszonikus rakétát

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Az orosz haditengerészet legújabb, 885M projektű, Jaszeny-M osztályú atommeghajtású tengeralattjárója, az Arhangelszk a Barents-tengeren, víz alatti pozícióból indított Oniksz cirkálórakétával semmisített meg egy több mint 200 kilométerre lévő célpontot - számolt be az Army Recognition.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség június 3-i jelentése szerint az Északi Flotta állományába tartozó Arhangelszk kiképzési feladat keretében hajtotta végre a lövészetet. A szuperszonikus Oniksz rakéta egy ellenséges hadihajót szimuláló, úszó célpontot talált el. A lőteret előzetesen lezárták a polgári hajózás és a légi forgalom elől, a terület biztosítását pedig a Kolai Flottilla egységei látták el.

A gyakorlat jelentősége messze túlmutat egy szokásos kiképzési feladaton. Az Arhangelszk a Jaszeny-M osztály legújabb egységeként rejtett pozícióból indított nagy hatótávolságú, hajó elleni támadást,

amivel pontosan azt a hadműveleti forgatókönyvet szemléltette, amely a NATO északi szárnya számára az egyik legnagyobb biztonsági kihívást jelenti.

A Jaszeny-M osztályú tengeralattjárók Oroszország legkorszerűbb többcélú atommeghajtású egységei, amelyek cirkálórakéták és torpedók széles arzenálját hordozzák. A szuperszonikus Oniksz hajó elleni rakéta és a tengeralattjáró kiváló lopakodó képességének kombinációja papírforma szerint komolyan megnehezíti az ilyen eszközök időben történő felderítését és nyomon követését, különösen az Északi-sarkvidék stratégiailag érzékeny térségében.

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