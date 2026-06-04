Riasztó jelentés: Amerika lépése káoszba taszíthat egy egész kontinenst

A Center for Strategic and International Studies (CSIS) elemzése szerint az Egyesült Államok lépése miatt szabadulhat el a káosz.

A „2026-os globális terrorizmusfenyegetettség-értékelés” nevű jelentésben arra figyelmeztettek, hogy az afrikai kontinensen Szomáliától a Száhel övezetig egyre jobban megerősödik a dzsihadizmus. Úgy vélik, hogy a terrorizmus veszélye az egész kontinenst fenyegeti, ezt nevezik a „legnagyobb bizonytalanságnak”. A tanulmány kiemeli, hogy az olyan radikális szervezetek erősödnek meg elsősorban, mint az al-Káida, vagy az Iszlám Állam alcsoportjai.

A közel-keleti terrorszervezetekkel ellentétben a legtöbb afrikai terrorszervezet kétségtelenül felemelkedőben van

– emelték ki, hozzátéve, hogy a térségben jóval nagyobb területen, szabadabban mozoghatnak, ez pedig a bevételi lehetőségeiket is növeli.

Aggasztónak nevezik, hogy a radikális csoportok egyre inkább a modern hadviselés különböző eszközeit is kezdték átvenni, így például megjelentek a drónok, a mesterséges intelligencia is. A trend újszerű válaszokat követel meg a térség állmaitól, például szintén korszerű, feltörekvő fegyverrendszerek beszerzését. Az egyre jobban elmérgesedő technológiai versenyfutás miatt nem tiszta teljesen, hogy a hatóságok miképpen tudnak fellépni a radikális szervezetekkel szemben.

A CSIS hangsúlyozza, hogy a radikálisok egyre nagyobb figyelmet fordítanak a térségre, kiképzők is érkeznek ide, akik már a modern harcászattal foglalkoznak. Miközben a radikálisok egyre veszélyesebbé válnak,

az Egyesült Államok az elmúlt időszakban mintegy 75 százalékkal csökkentette a katonai jelenlétét Afrikában.

A döntés miatt többen is kifejezték elégedetlenségüket, például Dagvin Anderson tábornok, az AFRICOM vezetője szerint „hírszerzési fekete lyuk” jött létre a kontinensen. Kiemelte, hogy a radikálisan csökkentett költségvetés miatt az is veszélybe került, hogy megfelelően tudjanak reagálni a térségi válságokra. Az elmúlt időszakban Donald Trump amerikai elnök több figyelmet szentelt a Száhel övezetre, ugyanakkor az összkép lesújtó: a szuperhatalom kivonulása alaposan hozzájárul az iszlamista terroristák befolyásának növekedéséhez.

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